RabbitMQ implementeren in één klik.
Open-source AMQP message broker voor betrouwbare asynchrone messaging tussen gedistribueerde applicatiecomponenten.
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Wat je met RabbitMQ kunt bouwen
RabbitMQ is de de facto standaard open-source message broker, die AMQP implementeert naast ondersteuning voor MQTT, STOMP en andere protocollen. Het ontkoppelt producenten en consumenten, zodat berichten veilig in de wachtrij komen te staan wanneer ontvangers niet beschikbaar zijn en betrouwbaar worden afgeleverd wanneer ze opnieuw verbinding maken — wat de kwetsbaarheid van directe API-aanroepen tussen services wegneemt.
Zelf-hosting van RabbitMQ verwijdert prijzen per bericht en vendor lock-in, houdt gevoelige bedrijfsgebeurtenissen binnen uw eigen infrastructuur en geeft u volledige controle over wachtrijconfiguraties, routeringsregels en beleid voor gegevensbewaring. De ingebouwde beheer-UI biedt real-time inzicht in berichtenstromen, wachtrijdieptes en consumentenprestaties zonder externe monitoringtools.
Key features van RabbitMQ
Flexibele uitwisselingsroutering
Direct, topic, fanout en headers uitwisselingen laten je berichten routeren naar precies de consumenten die ze nodig hebben, zonder boilerplate routeringscode.
Betrouwbare levering
Publisher-bevestigingen en consumer-bevestigingen zorgen ervoor dat elk bericht minstens één keer wordt verwerkt, waarbij dead-letter-wachtrijen mislukte berichten opvangen voor een nieuwe poging.
Beheer-UI
Browsergebaseerd dashboard toont realtime wachtrijdieptes, berichtensnelheden en verbindingsstatus, zodat u kunt monitoren en problemen oplossen zonder CLI-toegang.
Multi-protocol ondersteuning
AMQP-, MQTT- en STOMP-ondersteuning betekent dat elke service – IoT-apparaat, mobiele app of microservice – berichten kan publiceren en consumeren met een native clientbibliotheek.
Prioriteitswachtrijen
Wijs prioriteitsniveaus toe aan berichten, zodat urgente taken worden verwerkt vóór routinematige achtergrondtaken, zonder dat er een aparte wachtrij-infrastructuur hoeft te worden gebouwd.
Waarom zou je RabbitMQ op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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