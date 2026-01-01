RabbitMQ is de de facto standaard open-source message broker, die AMQP implementeert naast ondersteuning voor MQTT, STOMP en andere protocollen. Het ontkoppelt producenten en consumenten, zodat berichten veilig in de wachtrij komen te staan wanneer ontvangers niet beschikbaar zijn en betrouwbaar worden afgeleverd wanneer ze opnieuw verbinding maken — wat de kwetsbaarheid van directe API-aanroepen tussen services wegneemt.

Zelf-hosting van RabbitMQ verwijdert prijzen per bericht en vendor lock-in, houdt gevoelige bedrijfsgebeurtenissen binnen uw eigen infrastructuur en geeft u volledige controle over wachtrijconfiguraties, routeringsregels en beleid voor gegevensbewaring. De ingebouwde beheer-UI biedt real-time inzicht in berichtenstromen, wachtrijdieptes en consumentenprestaties zonder externe monitoringtools.