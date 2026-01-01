GoatCounter is een eenvoudig, open-source webanalyseplatform ontworpen voor ontwikkelaars die zinvolle paginabezoekgegevens willen zonder de privacykosten van trackingcookies of het verzamelen van persoonlijke gegevens. Het telt paginabezoeken, verwijzers, browsers, landen en schermformaten — niets meer. Geen toestemmingsbanners vereist.

In tegenstelling tot zware analyseplatforms die meerdere services vereisen, draait GoatCounter als één enkele container met een ingebouwde SQLite-database. Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt alle bezoekersgegevens onder uw controle, volledig geïsoleerd van analyse-netwerken van derden.