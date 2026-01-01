Installeer GoatCounter met één-klik installatie.
Lichtgewicht, privacy-vriendelijke webanalyse die paginabezoeken en bezoekersinzichten toont zonder persoonlijke gegevens te volgen of cookies te gebruiken.
Kies een VPS-abonnement voor GoatCounter
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GoatCounter kunt bouwen
GoatCounter is een eenvoudig, open-source webanalyseplatform ontworpen voor ontwikkelaars die zinvolle paginabezoekgegevens willen zonder de privacykosten van trackingcookies of het verzamelen van persoonlijke gegevens. Het telt paginabezoeken, verwijzers, browsers, landen en schermformaten — niets meer. Geen toestemmingsbanners vereist.
In tegenstelling tot zware analyseplatforms die meerdere services vereisen, draait GoatCounter als één enkele container met een ingebouwde SQLite-database. Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt alle bezoekersgegevens onder uw controle, volledig geïsoleerd van analyse-netwerken van derden.
Key features van GoatCounter
Geen cookies vereist
Houdt paginabezoeken bij zonder cookies of persistente identificatiegegevens, zodat er geen toestemmingsbanner nodig is onder de AVG of PECR.
Lichtgewicht enkele container
Draait als één Go-binary met een ingebouwde SQLite-database — geen aparte databaseservice of complexe infrastructuur.
Verwijzer- en bronregistratie
Toont welke sites, zoekmachines en campagnes verkeer naar uw pagina's leiden zonder de identiteit van de bezoeker bloot te leggen.
Optie openbare statistieken
U kunt uw analysedashboard optioneel openbaar maken, zodat lezers de sitestatistieken kunnen bekijken zonder een account nodig te hebben.
Tracking-script en API
Sluit een klein JavaScript-fragment in of gebruik de REST API om paginabezoeken te tellen vanaf elke site, SPA of backend-service.
Waarom zou je GoatCounter op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.