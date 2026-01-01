Odoo implementeren met één-klik installatie.
Open-source ERP- en CRM-suite die verkoop, boekhouding, voorraadbeheer, e-commerce en meer omvat in één geïntegreerd platform.
Kies een VPS-abonnement voor Odoo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Odoo kunt bouwen
Odoo is een uitgebreide open-source bedrijfsbeheersuite, gebruikt door meer dan 10 miljoen gebruikers in 120 landen. Het modulaire ontwerp stelt je in staat om te beginnen met de apps die je nodig hebt — CRM, boekhouding, voorraadbeheer, e-commerce of projectbeheer — en uit te breiden naarmate je bedrijf groeit, allemaal vanuit één uniforme interface.
Zelf Odoo hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt al je bedrijfsgegevens onder jouw controle en geeft je de vrijheid om aangepaste modules en integraties zonder beperkingen te installeren. Deze template bevat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag.
Key features van Odoo
Geïntegreerd CRM en Verkoop
Volg leads, beheer verkooptrajecten en automatiseer opvolgingen in een CRM dat direct is gekoppeld aan facturatie en voorraadbeheer.
Ingebouwde E-commerce
Start een online winkel met een websitebouwer met drag-and-dropfunctionaliteit, productcatalogus en integraties met betaalgateways.
Accounting en Facturatie
Verwerk facturatie in meerdere valuta, naleving van belastingregels en bankafstemming zonder een aparte boekhoudtool.
Voorraad & Productie
Beheer voorraad over meerdere magazijnen, voer MRP-workflows uit en volg de productie met ondersteuning voor barcodescanning.
Modulaire Appwinkel
Kies uit meer dan 30.000 modules van derden om Odoo uit te breiden met branchespecifieke workflows en integraties.
Waarom zou je Odoo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.