Odoo is een uitgebreide open-source bedrijfsbeheersuite, gebruikt door meer dan 10 miljoen gebruikers in 120 landen. Het modulaire ontwerp stelt je in staat om te beginnen met de apps die je nodig hebt — CRM, boekhouding, voorraadbeheer, e-commerce of projectbeheer — en uit te breiden naarmate je bedrijf groeit, allemaal vanuit één uniforme interface.

Zelf Odoo hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt al je bedrijfsgegevens onder jouw controle en geeft je de vrijheid om aangepaste modules en integraties zonder beperkingen te installeren. Deze template bevat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag.