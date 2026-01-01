Installeer GNS3 Server met één-klik installatie.
Open-source netwerktopologie-emulator met een via de browser toegankelijke interface voor het ontwerpen en simuleren van virtuele netwerklabs.
Kies een VPS-abonnement voor GNS3 Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GNS3 Server kunt bouwen
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) is een open-source netwerkemulatieplatform dat wereldwijd wordt vertrouwd door netwerkingenieurs, studenten en certificeringstrainers. Het stelt u in staat om complexe netwerktopologieën van meerdere leveranciers te bouwen met behulp van echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages, naast lichtgewicht virtuele appliances, allemaal zonder fysieke hardware.
Door de GNS3 Server op een VPS te draaien, blijft uw lab persistent en toegankelijk vanuit elke browser. Projecten, apparaatimages en topologieën worden opgeslagen op duurzame benoemde volumes, zodat uw werk containerherstarts overleeft. De gebundelde web-UI maakt rechtstreeks verbinding met de server-API op poort 3080, waardoor u een volledige drag-and-drop topologie-editor krijgt vanuit elke browser op elk apparaat.
Key features van GNS3 Server
Emulatie van meerdere leveranciers
Draai echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages naast open-source appliances in dezelfde topologie zonder fysieke hardware.
Via de browser toegankelijke gebruikersinterface
De gebundelde webinterface biedt een drag-and-drop topologie-ontwerper die toegankelijk is vanuit elke browser, zonder dat een desktopclient nodig is.
Permanente labopslag
Projecten, appliance-images en topologiebestanden worden opgeslagen in benoemde volumes, zodat uw werk behouden blijft bij het herstarten en upgraden van containers.
REST API
Een gedocumenteerde REST API op poort 3080 stelt u in staat om topologieprovisioning, knooppuntbeheer en lablevenscyclusbewerkingen vanuit scripts of CI-pijplijnen te automatiseren.
Apparatenbibliotheek
Importeer vooraf geconfigureerde apparaatsjablonen voor routers, switches, firewalls en Linux-hosts om snel realistische labs te bouwen zonder handmatige configuratie.
VPCS- en Docker-nodes
Ingebouwde VPCS lichtgewicht pc-simulatie en native Docker-containerondersteuning stellen u in staat om eindhosts en applicatieservers toe te voegen aan elke topologie.
Waarom zou je GNS3 Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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