GNS3 (Graphical Network Simulator-3) is een open-source netwerkemulatieplatform dat wereldwijd wordt vertrouwd door netwerkingenieurs, studenten en certificeringstrainers. Het stelt u in staat om complexe netwerktopologieën van meerdere leveranciers te bouwen met behulp van echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages, naast lichtgewicht virtuele appliances, allemaal zonder fysieke hardware.

Door de GNS3 Server op een VPS te draaien, blijft uw lab persistent en toegankelijk vanuit elke browser. Projecten, apparaatimages en topologieën worden opgeslagen op duurzame benoemde volumes, zodat uw werk containerherstarts overleeft. De gebundelde web-UI maakt rechtstreeks verbinding met de server-API op poort 3080, waardoor u een volledige drag-and-drop topologie-editor krijgt vanuit elke browser op elk apparaat.