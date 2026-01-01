Installeer phpMyAdmin met één-klik installatie.
Webgebaseerde beheertool voor het beheren van MySQL- en MariaDB-databases via een intuïtieve grafische interface.
Kies een VPS-abonnement voor phpMyAdmin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met phpMyAdmin kunt bouwen
phpMyAdmin is de meest gebruikte webgebaseerde beheerstool voor MySQL- en MariaDB-databases, vertrouwd door miljoenen ontwikkelaars en databasebeheerders gedurende meer dan twee decennia. Het biedt een uitgebreide grafische interface voor het doorbladeren van gegevens, het uitvoeren van SQL-query's, het beheren van tabellen en indexen, het afhandelen van gebruikersrechten en het importeren of exporteren van gegevens — allemaal zonder commandoregeltoegang.
Deze implementatie draait in willekeurige servermodus, waardoor je verbinding kunt maken met elke MySQL- of MariaDB-instantie door de inloggegevens in te voeren bij het aanmelden. Het zelf hosten van phpMyAdmin op je eigen VPS houdt databaseverkeer binnen je netwerk en biedt altijd beschikbare toegang, beveiligd via HTTPS.
Key features van phpMyAdmin
Visueel databasebeheer
Blader, zoek, bewerk en verwijder records in databases en tabellen via een intuïtieve webinterface.
SQL-query-editor
Voer query's uit met syntaxismarkering, autocompletie en een visuele querybouwer voor complexe bewerkingen.
Importeren en exporteren
Verplaats gegevens in en uit met behulp van SQL, CSV, XML, JSON en andere populaire formaten met configureerbare opties.
Gebruikersrechtenbeheer
Maak en beheer databasegebruikersaccounts met gedetailleerde toegangscontrole voor MySQL-servers.
Ondersteuning voor meerdere servers
Maak verbinding met verschillende MySQL- en MariaDB-instanties vanaf één enkele phpMyAdmin-implementatie met behulp van de willekeurige servermodus.
Serverbewaking
Bekijk database- en tabelstatistieken, volg serverstatusstatistieken en bewaak de prestaties in realtime.
Waarom zou je phpMyAdmin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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