phpMyAdmin is de meest gebruikte webgebaseerde beheerstool voor MySQL- en MariaDB-databases, vertrouwd door miljoenen ontwikkelaars en databasebeheerders gedurende meer dan twee decennia. Het biedt een uitgebreide grafische interface voor het doorbladeren van gegevens, het uitvoeren van SQL-query's, het beheren van tabellen en indexen, het afhandelen van gebruikersrechten en het importeren of exporteren van gegevens — allemaal zonder commandoregeltoegang.

Deze implementatie draait in willekeurige servermodus, waardoor je verbinding kunt maken met elke MySQL- of MariaDB-instantie door de inloggegevens in te voeren bij het aanmelden. Het zelf hosten van phpMyAdmin op je eigen VPS houdt databaseverkeer binnen je netwerk en biedt altijd beschikbare toegang, beveiligd via HTTPS.