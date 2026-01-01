Implementeer flatnotes met één-klik installatie.
Databasevrije, zelf-gehoste notitie-app die al je notities opslaat als gewone Markdown-bestanden.
Kies een VPS-abonnement voor flatnotes
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met flatnotes kunt bouwen
flatnotes is een minimalistische, zelfgehoste notitie-applicatie gebouwd rond één enkel principe: je notities zijn gewone Markdown-bestanden, niets meer. Er is geen database, geen vendor lock-in en geen complexe datastructuren — alleen tekstbestanden op je server die je met elke tool kunt lezen, bewerken en back-uppen. De schone interface verwijdert afleidingen, zodat je je kunt concentreren op het schrijven, organiseren en verbinden van ideeën via wikilinks en full-text zoeken.
Door flatnotes zelf te hosten op je VPS blijven je persoonlijke gedachten, onderzoeksnotities en dagboeken volledig binnen je eigen infrastructuur — nooit gescand, nooit geanalyseerd, nooit onderworpen aan een wijziging van de servicevoorwaarden van een derde partij. Back-ups zijn zo eenvoudig als het kopiëren van een map, en je notities blijven voor altijd draagbaar.
Key features van flatnotes
Databasevrije opslag
Elke notitie is een gewoon Markdown-bestand op schijf — geen database vereist, waardoor back-ups en migraties triviaal eenvoudig zijn.
Wikilink-verbindingen
Verbind ideeën tussen notities met wikilinks, waardoor je verzameling een persoonlijk kennisnetwerk wordt.
Zoeken in volledige tekst
Doorzoek direct al je notities om elk idee, fragment of referentie te vinden zonder handmatig labelen.
Dubbele bewerkingsmodi
Schakel tussen onbewerkte Markdown en een WYSIWYG visuele editor, afhankelijk van uw voorkeur of schrijftaak.
Tagorganisatie
Categoriseer en filter notities met tags voor snelle navigatie binnen grote persoonlijke kennisbanken.
Waarom zou je flatnotes op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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