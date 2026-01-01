flatnotes is een minimalistische, zelfgehoste notitie-applicatie gebouwd rond één enkel principe: je notities zijn gewone Markdown-bestanden, niets meer. Er is geen database, geen vendor lock-in en geen complexe datastructuren — alleen tekstbestanden op je server die je met elke tool kunt lezen, bewerken en back-uppen. De schone interface verwijdert afleidingen, zodat je je kunt concentreren op het schrijven, organiseren en verbinden van ideeën via wikilinks en full-text zoeken.

Door flatnotes zelf te hosten op je VPS blijven je persoonlijke gedachten, onderzoeksnotities en dagboeken volledig binnen je eigen infrastructuur — nooit gescand, nooit geanalyseerd, nooit onderworpen aan een wijziging van de servicevoorwaarden van een derde partij. Back-ups zijn zo eenvoudig als het kopiëren van een map, en je notities blijven voor altijd draagbaar.