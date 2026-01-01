Chartbrew is een open-source analyse- en rapportageplatform gebouwd voor teams die gegevens uit meerdere bronnen willen combineren in één live dashboard. Het maakt rechtstreeks verbinding met REST API's, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics en vele SaaS-tools, en rendert vervolgens grafieken die volgens een schema worden vernieuwd zonder externe ETL-diensten.

Door Chartbrew op je eigen VPS te hosten, blijven API-sleutels, zoekresultaten en klantgegevens binnen je eigen omgeving, verdwijnt de prijs per gebruiker voor gedeelde dashboards, en krijg je volledige controle over hoe rapporten worden gepland, ingesloten en gedeeld met klanten of belanghebbenden.