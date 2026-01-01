Installeer Chartbrew met één-klik installatie.
Open-source rapportageplatform dat API's, SQL- en NoSQL-gegevens omzet in live dashboards met een AI-assistent.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chartbrew kunt bouwen
Chartbrew is een open-source analyse- en rapportageplatform gebouwd voor teams die gegevens uit meerdere bronnen willen combineren in één live dashboard. Het maakt rechtstreeks verbinding met REST API's, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics en vele SaaS-tools, en rendert vervolgens grafieken die volgens een schema worden vernieuwd zonder externe ETL-diensten.
Door Chartbrew op je eigen VPS te hosten, blijven API-sleutels, zoekresultaten en klantgegevens binnen je eigen omgeving, verdwijnt de prijs per gebruiker voor gedeelde dashboards, en krijg je volledige controle over hoe rapporten worden gepland, ingesloten en gedeeld met klanten of belanghebbenden.
Key features van Chartbrew
Multibronconnectoren
Haal gegevens op uit REST API's, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore en populaire SaaS-tools in één dashboardweergave.
AI-grafiekassistent
Beschrijf de gewenste grafiek in eenvoudig Engels en laat de ingebouwde AI de query en visualisatie voor u genereren.
Geplande rapporten
Vernieuw gegevenssets volgens een cron-schema en e-mail of Slack-momentopnamen, zodat belanghebbenden actuele cijfers krijgen zonder in te loggen.
Insluitbare dashboards
Deel alleen-lezen openbare links of sluit grafieken rechtstreeks in in klantportalen, intranetten en externe apps via iframes.
Teamsamenwerking
Nodig teamgenoten uit met rolgebaseerde machtigingen om samen dashboards te bouwen, te beoordelen en erop te reageren.
Waarom zou je Chartbrew op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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