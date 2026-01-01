Installeer Jotty met één-klik installatie.
Lichtgewicht, bestandsgebaseerde app voor notities en taakbeheer met Kanban-borden en Markdown-ondersteuning — geen database vereist.
Kies een VPS-abonnement voor Jotty
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jotty kunt bouwen
Jotty is een minimalistische, zelf-gehoste productiviteitstool die alles opslaat in Markdown- en JSON-bestanden, zonder databasebeheer. Het combineert een TipTap WYSIWYG-editor voor uitgebreide notities en checklists met Kanban-borden en basis tijdregistratie, en dekt zo dagelijks taakbeheer zonder onnodige complexiteit.
Jotty draaien op je eigen VPS betekent dat je notities en takenlijsten privé blijven, toegankelijk zijn vanaf elk apparaat en vrij zijn van abonnementskosten. Gebruikersbeheer met een adminpaneel stelt gezinnen of kleine teams in staat om één instantie te delen met gescheiden notitiecollecties en optionele samenwerking via links.
Key features van Jotty
Bestandsgebaseerde opslag
Notities en taken worden opgeslagen als Markdown- en JSON-bestanden — eenvoudig te back-uppen, versiebeheer toe te passen of te migreren zonder eigen exporttools.
Rich Text-editor
De door TipTap aangedreven WYSIWYG-editor ondersteunt Markdown, syntaxisgemarkeerde codeblokken en slepen-en-neerzetten-checklists voor productief notities maken.
Kanbanborden
Visualiseer taakworkflows met Kanban-achtige projectborden en ingebouwde tijdregistratie, zonder een zwaar projectmanagementplatform te implementeren.
Toegang voor meerdere gebruikers
Beheerpaneel ondersteunt meerdere gebruikersaccounts met afzonderlijke notitiecollecties en deelbare links voor selectieve samenwerking.
Waarom zou je Jotty op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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