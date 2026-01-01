Jotty is een minimalistische, zelf-gehoste productiviteitstool die alles opslaat in Markdown- en JSON-bestanden, zonder databasebeheer. Het combineert een TipTap WYSIWYG-editor voor uitgebreide notities en checklists met Kanban-borden en basis tijdregistratie, en dekt zo dagelijks taakbeheer zonder onnodige complexiteit.

Jotty draaien op je eigen VPS betekent dat je notities en takenlijsten privé blijven, toegankelijk zijn vanaf elk apparaat en vrij zijn van abonnementskosten. Gebruikersbeheer met een adminpaneel stelt gezinnen of kleine teams in staat om één instantie te delen met gescheiden notitiecollecties en optionele samenwerking via links.