Implementeer Kener met één-klik installatie.
Open-source statuspagina platform voor het monitoren van services en het communiceren van incidenten naar gebruikers in realtime.
Kies een VPS-abonnement voor Kener
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kener kunt bouwen
Kener is een open-source statuspaginasysteem gebouwd met SvelteKit dat teams in staat stelt services te monitoren en storingen transparant te communiceren. Het ondersteunt meerdere monitortypes — HTTP/API-eindpunten, TCP, DNS, SSL-certificaten, ping, SQL-query's, heartbeats en gameservers — elk gevolgd en weergegeven op een openbare statuspagina met uptime-geschiedenis en responstijdgrafieken.
Kener zelf hosten op uw VPS houdt alle monitoringgegevens en incidentgeschiedenis onder uw controle. De meegeleverde Redis-instantie beheert jobwachtrijen en caching, terwijl applicatiegegevens standaard in SQLite worden opgeslagen — geen externe database vereist. De eerste gebruiker die zich registreert op de instantie wordt de beheerder.
Key features van Kener
Multi-protocol bewaking
Bewaak HTTP-eindpunten, TCP-poorten, DNS-records, SSL-certificaten, pingdoelen, heartbeats en gameservers vanaf één dashboard.
Incidentbeheer
Maak incidentrapporten met tijdgestempelde statustijdlijnen, plaats voortdurende updates en archiveer oplossingen voor een transparante storingsgeschiedenis.
Gepland onderhoud
Kondig gepland onderhoud vooraf aan, zodat gebruikers aankomende onderhoudsvensters op de statuspagina zien voordat de service wordt onderbroken.
Meerkanaalsmeldingen
Waarschuw uw team via e-mail, Slack, Discord of webhooks zodra een monitor van status verandert of herstelt.
Insluitbare statusbadges
Voeg live statusbadges of iframes toe aan uw documentatie, website of app-dashboard om de servicestatus direct weer te geven.
Op rollen gebaseerde toegang
Nodig teamleden met verschillende rollen uit om samen te werken aan incidentupdates en configuratie te bewaken zonder beheerdersrechten te delen.
Waarom zou je Kener op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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