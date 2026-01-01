Kener is een open-source statuspaginasysteem gebouwd met SvelteKit dat teams in staat stelt services te monitoren en storingen transparant te communiceren. Het ondersteunt meerdere monitortypes — HTTP/API-eindpunten, TCP, DNS, SSL-certificaten, ping, SQL-query's, heartbeats en gameservers — elk gevolgd en weergegeven op een openbare statuspagina met uptime-geschiedenis en responstijdgrafieken.

Kener zelf hosten op uw VPS houdt alle monitoringgegevens en incidentgeschiedenis onder uw controle. De meegeleverde Redis-instantie beheert jobwachtrijen en caching, terwijl applicatiegegevens standaard in SQLite worden opgeslagen — geen externe database vereist. De eerste gebruiker die zich registreert op de instantie wordt de beheerder.