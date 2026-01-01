Installeer Miniflux met één klik installatie.
Minimalistische open-source RSS-lezer gebouwd in Go voor snelle, afleidingsvrije feedconsumptie.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Miniflux kunt bouwen
Miniflux is een minimalistische, eigenzinnige RSS-feedlezer, ontworpen rond één principe: je ongestoord laten lezen. Gebouwd in Go en ondersteund door PostgreSQL, verwerkt het RSS-, Atom-, RDF- en JSON-feeds via een strakke, toetsenbordgestuurde interface zonder overbodige ballast of onnodige complexiteit. Met meer dan 7.000 GitHub-sterren heeft het een trouwe aanhang verworven onder ontwikkelaars en privacybewuste gebruikers die snelheid willen zonder rommel.
Miniflux zelf hosten houdt je abonnementslijst en leesgewoonten volledig privé. Er zijn geen trackers van derden, geen gedragsprofilering en geen dienst die kan worden stopgezet of achter een betaalmuur kan verdwijnen. Je bent eigenaar van je feeds, je artikelen en je leesgeschiedenis.
Key features van Miniflux
Volledige tekst scraping
Haalt complete artikelen op uit feeds die alleen samenvattingen publiceren, zodat u altijd de volledige inhoud kunt lezen zonder de interface te verlaten.
Toetsenbordnavigatie
Uitgebreide toetsenbordcombinaties laten je door feeds navigeren, artikelen als gelezen markeren en links openen zonder de muis aan te raken.
Lees-later-integraties
Verzendt artikelen naar Pocket, Wallabag, Instapaper en Pinboard met één enkele actie voor later offline lezen.
API voor externe clients
Fever- en Google Reader-compatibele API's laten populaire mobiele apps zoals Reeder en NetNewsWire verbinding maken met uw zelf-gehoste instantie.
Multi-user ondersteuning
Elke gebruiker krijgt een eigen onafhankelijke feedlijst, leesstatus en instellingen op één gedeelde serverinstantie.
Waarom zou je Miniflux op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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