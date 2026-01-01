Miniflux is een minimalistische, eigenzinnige RSS-feedlezer, ontworpen rond één principe: je ongestoord laten lezen. Gebouwd in Go en ondersteund door PostgreSQL, verwerkt het RSS-, Atom-, RDF- en JSON-feeds via een strakke, toetsenbordgestuurde interface zonder overbodige ballast of onnodige complexiteit. Met meer dan 7.000 GitHub-sterren heeft het een trouwe aanhang verworven onder ontwikkelaars en privacybewuste gebruikers die snelheid willen zonder rommel.

Miniflux zelf hosten houdt je abonnementslijst en leesgewoonten volledig privé. Er zijn geen trackers van derden, geen gedragsprofilering en geen dienst die kan worden stopgezet of achter een betaalmuur kan verdwijnen. Je bent eigenaar van je feeds, je artikelen en je leesgeschiedenis.