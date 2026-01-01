Installeer Lowcoder met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne apps, dashboards en adminpanelen met slepen-en-neerzetten en echte dataconnectoren.
Kies een VPS-abonnement voor Lowcoder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lowcoder kunt bouwen
Lowcoder is een open-source low-code platform waarmee ontwikkelaars en operationele teams interne tools, adminpanelen en klantportalen kunnen samenstellen met een visuele drag-and-drop builder. Met meer dan 50 componenten, native connectors voor databases en REST API's, en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica, leveren teams werkende applicaties in uren in plaats van weken – zonder een frontend helemaal opnieuw op te bouwen.
Lowcoder zelf hosten op uw eigen VPS houdt applicatielogica, gegevensbronreferenties en interne gebruikersgegevens binnen uw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot de workflows waar uw bedrijf dagelijks van afhankelijk is.
Key features van Lowcoder
Visuele drag-and-drop bouwer
Stel interfaces samen uit meer dan 50 vooraf gebouwde componenten — tabellen, formulieren, grafieken, modals en meer — en koppel ze direct aan dataquery's zonder HTML of CSS te schrijven.
Native gegevensconnectoren
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API's, GraphQL en populaire SaaS-tools zonder aangepaste integratiecode te schrijven.
JavaScript bedrijfslogica
Schrijf inline JavaScript in queries en eventhandlers om datatransformaties en workflows uit te drukken die pure no-code tools niet kunnen vastleggen.
Herbruikbare modules
Verpak veelgebruikte schermen als modules en sluit ze in in meerdere apps, waarbij interne tools consistent blijven naarmate de catalogus groeit.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Definieer machtigingen per app, per pagina en per query, zodat elk teamlid alleen de tools en gegevens ziet die relevant zijn voor hun rol.
App-inbedding en API
Integreer Lowcoder-apps in bestaande sites en stuur ze aan via een REST API, zodat low-code workflows passen in uw bredere productlandschap.
Waarom zou je Lowcoder op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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