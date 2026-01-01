Lowcoder is een open-source low-code platform waarmee ontwikkelaars en operationele teams interne tools, adminpanelen en klantportalen kunnen samenstellen met een visuele drag-and-drop builder. Met meer dan 50 componenten, native connectors voor databases en REST API's, en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica, leveren teams werkende applicaties in uren in plaats van weken – zonder een frontend helemaal opnieuw op te bouwen.

Lowcoder zelf hosten op uw eigen VPS houdt applicatielogica, gegevensbronreferenties en interne gebruikersgegevens binnen uw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot de workflows waar uw bedrijf dagelijks van afhankelijk is.