Implementeer Bluesky PDS met één-klik installatie.
Zelfgehoste Personal Data Server voor het Bluesky netwerk, terwijl je het volledige eigendom over je sociale identiteit en content behoudt.
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Wat je met Bluesky PDS kunt bouwen
Bluesky PDS (Personal Data Server) is de fundamentele component om op jouw voorwaarden deel te nemen aan het sociale netwerk van Bluesky. Gebouwd op het AT Protocol, slaat het je sociale grafiek, posts en media op, beheert het je gedecentraliseerde identiteit (DID), en synchroniseert het met het bredere Bluesky netwerk — dit alles zonder afhankelijk te zijn van één enkel bedrijf of platform.
Je eigen PDS draaien betekent dat je content en volgersrelaties overdraagbaar zijn: als je ooit van hostingprovider verandert, verhuizen je gegevens met je mee. Deze implementatie omvat persistente opslag, de pdsadmin beheertool, en volledige integratie met Bluesky relay en app view services, zodat je direct na de installatie elke Bluesky-compatibele client kunt gebruiken.
Key features van Bluesky PDS
Volledig gegevensbeheer
Je berichten, likes en sociale grafiek worden opgeslagen op je eigen server onder het AT Protocol, waardoor ze volledig draagbaar zijn en onafhankelijk van elk afzonderlijk platform.
Gedecentraliseerde identiteit
De PDS beheert uw DID (Decentrale Identificator), waardoor u een persistente, zelfsoevereine identiteit krijgt die niet kan worden ingetrokken door een externe dienst.
Aangepaste domeinnamen
Host je Bluesky handle op je eigen domein, waardoor je je identiteit versterkt en je aanwezigheid onmiskenbaar de jouwe maakt.
Volledige netwerkcompatibiliteit
Synchroniseert automatisch met de Bluesky-relay, zodat uw inhoud verschijnt in de wereldwijde feed en toegankelijk is via elke Bluesky-client of -app.
Ingebouwde Beheerhulpmiddelen
De meegeleverde pdsadmin-tool stelt u in staat om accounts te beheren, sleutels te roteren en serverbeheertaken af te handelen direct vanaf de commandoregel.
Waarom zou je Bluesky PDS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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