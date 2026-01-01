Bluesky PDS (Personal Data Server) is de fundamentele component om op jouw voorwaarden deel te nemen aan het sociale netwerk van Bluesky. Gebouwd op het AT Protocol, slaat het je sociale grafiek, posts en media op, beheert het je gedecentraliseerde identiteit (DID), en synchroniseert het met het bredere Bluesky netwerk — dit alles zonder afhankelijk te zijn van één enkel bedrijf of platform.

Je eigen PDS draaien betekent dat je content en volgersrelaties overdraagbaar zijn: als je ooit van hostingprovider verandert, verhuizen je gegevens met je mee. Deze implementatie omvat persistente opslag, de pdsadmin beheertool, en volledige integratie met Bluesky relay en app view services, zodat je direct na de installatie elke Bluesky-compatibele client kunt gebruiken.