Bionic GPT is een open-source on-premise vervanging voor ChatGPT, ontworpen voor organisaties die generatieve AI nodig hebben en tegelijkertijd gegevens strikt vertrouwelijk willen houden. Gebouwd rond een krachtige Rust-kern, combineert het een bekende ChatGPT-achtige interface met bedrijfsfuncties zoals teamwerkruimtes, rolgebaseerd toegangsbeheer, audit trails en agentic Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipelines voor elk documentformaat.

Door Bionic GPT zelf te hosten op uw VPS blijven prompts, chatgeschiedenis, embeddings en geüploade documenten binnen de infrastructuur die u beheert, zonder kosten per gebruiker of het delen van gegevens met derden. Het platform maakt verbinding met elk OpenAI-compatibel model — lokale Ollama-instanties of externe providers — en omvat PostgreSQL met pgvector voor semantisch zoeken plus een speciale RAG-engine voor documentinname en het genereren van embeddings.