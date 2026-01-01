Implementeer Bionic GPT met één-klik installatie.
Zelf-gehost on-premise ChatGPT-alternatief met teamchat, RAG-gestuurde assistenten en rolgebaseerde toegangscontrole voor bedrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Bionic GPT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bionic GPT kunt bouwen
Bionic GPT is een open-source on-premise vervanging voor ChatGPT, ontworpen voor organisaties die generatieve AI nodig hebben en tegelijkertijd gegevens strikt vertrouwelijk willen houden. Gebouwd rond een krachtige Rust-kern, combineert het een bekende ChatGPT-achtige interface met bedrijfsfuncties zoals teamwerkruimtes, rolgebaseerd toegangsbeheer, audit trails en agentic Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipelines voor elk documentformaat.
Door Bionic GPT zelf te hosten op uw VPS blijven prompts, chatgeschiedenis, embeddings en geüploade documenten binnen de infrastructuur die u beheert, zonder kosten per gebruiker of het delen van gegevens met derden. Het platform maakt verbinding met elk OpenAI-compatibel model — lokale Ollama-instanties of externe providers — en omvat PostgreSQL met pgvector voor semantisch zoeken plus een speciale RAG-engine voor documentinname en het genereren van embeddings.
Key features van Bionic GPT
Vertrouwde chatervaring
Een verfijnde interface in ChatGPT-stijl met chatgeschiedenis en volledige thematisering stelt teams in staat de tool te gebruiken zonder hertraining, terwijl een snelle Rust UI interacties vlot houdt.
Agentische RAG-assistenten
Bouw assistenten die gebaseerd zijn op uw eigen documenten — PDF, HTML, CSV, PPTX en meer — met no-code chunking, embeddings en systeemprompts die via de web-UI zijn geconfigureerd.
Teams en RBAC
Organiseer gebruikers in geïsoleerde teamwerkruimtes, beheer functietoegang via rollen vanuit uw SSO, en handhaaf per-rol tokengebruikslimieten om de modelcapaciteit eerlijk te verdelen.
Breng elke LLM
Maak verbinding met lokale modellen via Ollama of externe providers met behulp van OpenAI-compatibele API's, en laat gebruikers wisselen tussen modellen zonder het gesprek te verlaten.
Privacy by design
Documenten, embeddings en chatgeschiedenis blijven binnen uw VPS, met Postgres beveiliging op rijniveau en minimale, speciaal gebouwde containers die diepgaande verdediging bieden.
Waarom zou je Bionic GPT op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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