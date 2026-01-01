Tot wel 69% korting voor pretix

Installeer pretix met één-klik installatie.

Open-source ticketverkoopplatform voor conferenties, festivals, workshops en elk evenement met een fysiek of digitaal ticket.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
7,79/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer pretix met één-klik installatie.

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MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met pretix kunt bouwen

pretix is een veelzijdig open-source ticketplatform, speciaal gebouwd voor evenementorganisatoren die tickets willen verkopen zonder per-ticketkosten te betalen aan commerciële diensten zoals Eventbrite of Ticketmaster. Gebouwd en onderhouden door pretix GmbH in Duitsland, ondersteunt het duizenden evenementen wereldwijd — van kleine workshops tot grote conferenties en festivals — en is het ontworpen om piekmomenten met veel verkeer aan te kunnen zonder te bezwijken.

Door pretix zelf te hosten op je eigen VPS houd je de gegevens van bezoekers, betalingsconfiguratie en inkomsten volledig onder controle. In plaats van een percentage van elk ticket af te staan aan een externe betalingsprovider, betaal je een vast hostingtarief — en blijf je volledig AVG-conform door persoonlijke gegevens binnen de infrastructuur te houden die jij beheert.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van pretix

Flexibele Ticketverkoop

Verkoop betaalde, gratis en donatiegebaseerde tickets met quota's, vouchers, stoelkeuze en tijdgebaseerde beschikbaarheid voor meerdere evenementen vanuit één winkel.

Ingebouwde Betalingen

Native integraties met Stripe, PayPal, SEPA, bankoverschrijving en vele andere gateways — geen externe plugin-marktplaats vereist.

Zitplannen

Visuele interactieve stoelselectie met categorieën, prijsdifferentiatie en toegankelijke zitplaatsen voor theaters, zalen en stadions.

Ter plaatse inchecken

Mobiele en desktop scanner-apps valideren QR-gecodeerde tickets aan de deur, inclusief offline modus voor locaties met slechte connectiviteit.

Meertalige winkels

Lanceer gelokaliseerde ticketshops in meer dan 30 talen met vertaalde e-mails, ticketlay-outs en afrekenstromen, direct klaar voor gebruik.

REST API & Webhooks

Integreer pretix met CRM's, boekhoudsystemen en badgeprinten via een gedocumenteerde REST API en gebeurtenisgestuurde webhooks.

Waarom zou je pretix op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.

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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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