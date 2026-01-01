Installeer pretix met één-klik installatie.
Open-source ticketverkoopplatform voor conferenties, festivals, workshops en elk evenement met een fysiek of digitaal ticket.
Kies een VPS-abonnement voor pretix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pretix kunt bouwen
pretix is een veelzijdig open-source ticketplatform, speciaal gebouwd voor evenementorganisatoren die tickets willen verkopen zonder per-ticketkosten te betalen aan commerciële diensten zoals Eventbrite of Ticketmaster. Gebouwd en onderhouden door pretix GmbH in Duitsland, ondersteunt het duizenden evenementen wereldwijd — van kleine workshops tot grote conferenties en festivals — en is het ontworpen om piekmomenten met veel verkeer aan te kunnen zonder te bezwijken.
Door pretix zelf te hosten op je eigen VPS houd je de gegevens van bezoekers, betalingsconfiguratie en inkomsten volledig onder controle. In plaats van een percentage van elk ticket af te staan aan een externe betalingsprovider, betaal je een vast hostingtarief — en blijf je volledig AVG-conform door persoonlijke gegevens binnen de infrastructuur te houden die jij beheert.
Key features van pretix
Flexibele Ticketverkoop
Verkoop betaalde, gratis en donatiegebaseerde tickets met quota's, vouchers, stoelkeuze en tijdgebaseerde beschikbaarheid voor meerdere evenementen vanuit één winkel.
Ingebouwde Betalingen
Native integraties met Stripe, PayPal, SEPA, bankoverschrijving en vele andere gateways — geen externe plugin-marktplaats vereist.
Zitplannen
Visuele interactieve stoelselectie met categorieën, prijsdifferentiatie en toegankelijke zitplaatsen voor theaters, zalen en stadions.
Ter plaatse inchecken
Mobiele en desktop scanner-apps valideren QR-gecodeerde tickets aan de deur, inclusief offline modus voor locaties met slechte connectiviteit.
Meertalige winkels
Lanceer gelokaliseerde ticketshops in meer dan 30 talen met vertaalde e-mails, ticketlay-outs en afrekenstromen, direct klaar voor gebruik.
REST API & Webhooks
Integreer pretix met CRM's, boekhoudsystemen en badgeprinten via een gedocumenteerde REST API en gebeurtenisgestuurde webhooks.
Waarom zou je pretix op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.