pretix is een veelzijdig open-source ticketplatform, speciaal gebouwd voor evenementorganisatoren die tickets willen verkopen zonder per-ticketkosten te betalen aan commerciële diensten zoals Eventbrite of Ticketmaster. Gebouwd en onderhouden door pretix GmbH in Duitsland, ondersteunt het duizenden evenementen wereldwijd — van kleine workshops tot grote conferenties en festivals — en is het ontworpen om piekmomenten met veel verkeer aan te kunnen zonder te bezwijken.

Door pretix zelf te hosten op je eigen VPS houd je de gegevens van bezoekers, betalingsconfiguratie en inkomsten volledig onder controle. In plaats van een percentage van elk ticket af te staan aan een externe betalingsprovider, betaal je een vast hostingtarief — en blijf je volledig AVG-conform door persoonlijke gegevens binnen de infrastructuur te houden die jij beheert.