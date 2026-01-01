Implementeer nieuwe API met één-klik installatie.
Uniforme LLM-gateway voor het beheren van meerdere AI-providers met gebruiksregistratie, toegangscontrole en load balancing.
Kies een VPS-abonnement voor New API
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met New API kunt bouwen
New API is een open-source LLM-gateway die één toegangspunt biedt voor OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en tientallen andere AI-providers. Het centraliseert het beheer van API-sleutels, handhaaft gebruiksquota, volgt kosten per gebruiker of team, en maakt failover en load balancing tussen providers mogelijk — allemaal via een webdashboard.
Het zelf hosten van New API op uw VPS houdt gevoelige AI-referenties en gebruiksgegevens onder uw controle, elimineert gatewaykosten per verzoek, en geeft u de flexibiliteit om providers toe te voegen of te wisselen zonder uw applicatiecode te wijzigen.
Key features van New API
Uniforme Aanbieder Gateway
Routeer verzoeken naar OpenAI, Claude, Gemini en andere LLM's via één enkel eindpunt, en schakel tussen providers zonder uw applicatiecode te wijzigen.
Gebruiksregistratie en Quota
Bewaak het tokenverbruik en de kosten per gebruiker, team of project, en stel strikte limieten in om onverwachte AI-uitgaven binnen uw organisatie te voorkomen.
Taakverdeling en Failover
Verdeel aanvragen over meerdere providerkanalen en val automatisch terug op alternatieven wanneer een provider niet beschikbaar is, om de beschikbaarheid te maximaliseren.
Op tokens gebaseerde toegangscontrole
Verstrek API-tokens aan teams en applicaties zonder uw daadwerkelijke providergegevens bloot te geven, waarbij geheimen gecentraliseerd en op elk moment intrekbaar blijven.
Webdashboard
Beheer kanalen, gebruikers en quota via een ingebouwde webinterface met realtime gebruikslogboeken en verbruiksanalyses.
Waarom zou je New API op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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