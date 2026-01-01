New API is een open-source LLM-gateway die één toegangspunt biedt voor OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en tientallen andere AI-providers. Het centraliseert het beheer van API-sleutels, handhaaft gebruiksquota, volgt kosten per gebruiker of team, en maakt failover en load balancing tussen providers mogelijk — allemaal via een webdashboard.

Het zelf hosten van New API op uw VPS houdt gevoelige AI-referenties en gebruiksgegevens onder uw controle, elimineert gatewaykosten per verzoek, en geeft u de flexibiliteit om providers toe te voegen of te wisselen zonder uw applicatiecode te wijzigen.