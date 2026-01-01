Implementeer OxiCloud met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste cloudopslag gebouwd in Rust, met compatibiliteit voor Nextcloud desktop- en mobiele clients.
Kies een VPS-abonnement voor OxiCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OxiCloud kunt bouwen
OxiCloud is een open-source cloudopslagplatform geschreven in Rust, ontworpen als een snel en resourcezuinig alternatief voor Nextcloud en OwnCloud. Het biedt bestandsupload, -download, mapbeheer, delen, zoeken, prullenbak en een ingebouwde muziekspeler — allemaal zelf gehost met een PostgreSQL-backend. De Rust runtime houdt het inactieve geheugen ruim onder de 100 MB, waardoor het praktisch is op VPS-abonnementen waar een PHP-gebaseerde stack te zwaar zou zijn.
Door OxiCloud zelf te hosten, plaats je alle bestandsopslag op infrastructuur die jij beheert, zonder quota, zonder abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je bestanden. Een optionele Nextcloud-compatibiliteitslaag zorgt ervoor dat bestaande Nextcloud desktop- en mobiele clients kunnen verbinden zonder herconfiguratie.
Key features van OxiCloud
Nextcloud clientondersteuning
Een optionele Nextcloud-compatibiliteitslaag stelt bestaande Nextcloud desktop- en mobiele synchronisatieclients in staat verbinding te maken met OxiCloud zonder ze opnieuw te installeren of te configureren.
Laag geheugengebruik
De Rust + mimalloc runtime gebruikt minder dan 100 MB in ruststand, waardoor OxiCloud praktisch is op kleine VPS-abonnementen waar PHP-gebaseerde cloudopslagstacks het beschikbare RAM-geheugen zouden uitputten.
Bestandsdeling-links
Genereer openbare deellinks voor bestanden en mappen, zodat externe ontvangers inhoud kunnen downloaden zonder een account op uw server aan te maken.
Prullenbak en herstel
Verwijderde bestanden verplaatsen naar een prullenbak in plaats van onmiddellijk te worden verwijderd, waardoor u een herstelperiode krijgt vóór permanente verwijdering.
Ingebouwde muziekspeler
Stream audiobestanden rechtstreeks vanuit de browser met afspeellijstondersteuning en trackmetadata — geen aparte mediaserver of plug-in vereist.
Waarom zou je OxiCloud op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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