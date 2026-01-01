Installeer Downtify met één klik installatie.
Muziekdownloader die audio van YouTube haalt via Spotify-links, en automatisch bestanden tagt met albumhoezen, songteksten en metadata.
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Wat je met Downtify kunt bouwen
Downtify is een zelf-gehoste muziekdownloadapplicatie die de rijke metadata van Spotify verbindt met de audiobibliotheek van YouTube. Plak elke Spotify-link — een enkel nummer, een album of een hele afspeellijst — en Downtify haalt de audio op en verrijkt het resulterende bestand automatisch met albumhoezen, artiestinformatie, tracknummers, songteksten en genre-tags.
De webinterface is opzettelijk minimaal: dien een URL in, ontvang een volledig getagd audiobestand. Gedownloade bestanden worden opgeslagen in een persistent volume, waardoor het eenvoudig is om de collectie te integreren met elke mediabibliotheekbeheerder. Desktopmeldingen waarschuwen u wanneer grote downloads zijn voltooid. Zelf-hosten geeft u volledige controle over uw muziekbibliotheek zonder afhankelijkheid van streamingbeschikbaarheid of kosten per stream.
Key features van Downtify
Spotify-linkdownloads
Accepteert Spotify-URL's voor individuele nummers, albums en afspeellijsten, en haalt vervolgens automatisch de overeenkomstige audio van YouTube op.
Automatische metadata-tagging
Voegt albumhoezen, songteksten, artiestgegevens, tracknummers en genre-tags in elk gedownload bestand in voor een overzichtelijke bibliotheekorganisatie.
Ondersteuning voor batch-afspeellijsten
Downloadt complete albums en afspeellijsten in één enkele bewerking, waarbij wachtrijbeheer en voortgangsregistratie op de achtergrond worden afgehandeld.
Bureaubladmeldingen
Waarschuwt u wanneer downloads zijn voltooid, zodat u verder kunt met ander werk terwijl grote batches worden verwerkt.
Permanente opslag
Slaat alle downloads op naar een toegewezen volume dat containerherstarts overleeft en integreert met externe mediabibliotheektools.
Waarom zou je Downtify op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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