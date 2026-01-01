Implementeer Organizr met één-klik installatie.
HTPC- en homelab-servicesorganizer die al uw zelf-gehoste tabbladen laadt in één uniforme webinterface.
Kies een VPS-abonnement voor Organizr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Organizr kunt bouwen
Organizr is een zelf-gehost diensten-dashboard dat tientallen browserbladwijzers vervangt door één enkele, op tabbladen gebaseerde interface. In plaats van te schakelen tussen meerdere browsertabbladen om Sonarr, Radarr, Plex en andere homelab-diensten te beheren, laadt Organizr ze allemaal als iFrame-tabbladen binnen één webpagina — met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontroles en gastbeperkingen.
Met ondersteuning voor Plex, Emby en LDAP-authenticatie, onbeperkte gebruikersgroepen en Nginx auth_request-integratie, gaat Organizr verder dan een simpele linkpagina. Het functioneert als een lichtgewicht toegangslaag voor je hele zelf-gehoste stack, waardoor je specifieke gebruikers of gasten toegang kunt geven tot alleen de tabbladen die jij kiest.
Key features van Organizr
Interface met tabbladen
Laad elke zelf-gehoste service als een iFrame-tabblad, waardoor je één uniforme pagina krijgt om je hele homelab te beheren zonder van browsertabbladen te wisselen.
Gebruikersgroepen en Toegangscontrole
Maak onbeperkt gebruikersgroepen aan en bepaal welke tabbladen elke groep kan zien — inclusief alleen-lezen gasttoegang voor gedeelde diensten.
Ondersteuning voor meervoudige authenticatie
Authenticeer gebruikers met Plex-, Emby-, LDAP- of sFTP-referenties naast lokale Organizr-accounts.
Nginx Auth Integratie
Gebruik Organizr als een auth_request-provider voor Nginx, door SSO-achtige inlogbeveiliging toe te voegen aan services die geen ingebouwde authenticatie hebben.
Aanpasbare thema's
Volledige controle over het kleurenpalet stelt u in staat om Organizr te personaliseren zodat het overeenkomt met uw branding of de gewenste donkere/lichte esthetiek.
Fail2ban Steun
Native Fail2ban-integratie beschermt uw Organizr-login tegen brute-force-aanvallen met automatische IP-blokkering.
Waarom zou je Organizr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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