Organizr is een zelf-gehost diensten-dashboard dat tientallen browserbladwijzers vervangt door één enkele, op tabbladen gebaseerde interface. In plaats van te schakelen tussen meerdere browsertabbladen om Sonarr, Radarr, Plex en andere homelab-diensten te beheren, laadt Organizr ze allemaal als iFrame-tabbladen binnen één webpagina — met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontroles en gastbeperkingen.

Met ondersteuning voor Plex, Emby en LDAP-authenticatie, onbeperkte gebruikersgroepen en Nginx auth_request-integratie, gaat Organizr verder dan een simpele linkpagina. Het functioneert als een lichtgewicht toegangslaag voor je hele zelf-gehoste stack, waardoor je specifieke gebruikers of gasten toegang kunt geven tot alleen de tabbladen die jij kiest.