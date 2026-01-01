Implementeer Dkron met één-klik installatie.
Gedistribueerde, fouttolerante taakplanner met een webinterface en ingebouwde clustering voor zeer betrouwbare cron-workloads.
Kies een VPS-abonnement voor Dkron
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dkron kunt bouwen
Dkron is een open-source gedistribueerd taakplanningssysteem geschreven in Go dat traditionele cron vervangt door een fouttolerant, cluster-bewust alternatief. In tegenstelling tot cron op één host, gebruikt Dkron het Raft consensusprotocol en een op gossip gebaseerde lidmaatschapslaag, zodat taken blijven draaien, zelfs wanneer individuele knooppunten uitvallen, waardoor het single point of failure dat klassieke crontabs kenmerkt, wordt geëlimineerd.
Dkron zelf hosten op je eigen VPS houdt planningen, uitvoeringsgeschiedenis en taakpayloads onder jouw controle, terwijl het een ingebouwde web-UI, REST API en HTTP/shell-executors beschikbaar stelt voor het uitvoeren van scripts, webhooks en externe commando's. De gebundelde opslagengine elimineert de noodzaak voor een externe database, waardoor de implementatie een enkele container wordt met een persistent datavolume voor Raft-status en taakgeschiedenis.
Key features van Dkron
Fouttolerante planning
Raft-gebaseerde consensus zorgt ervoor dat uw cron-taken blijven draaien ondanks nodefouten, herstarts en netwerkproblemen, zonder handmatige tussenkomst.
Ingebouwde web-UI
Beheer taken, inspecteer uitvoeringsgeschiedenis en start uitvoeringen vanuit een overzichtelijke browserinterface zonder handmatig crontab-bestanden te schrijven.
REST API en webhooks
Maak, werk bij en activeer taken programmatisch vanuit CI-pijplijnen, scripts of externe systemen via een versiebeheerde HTTP API.
Uitbreidbare uitvoerders
Voer shell-commando's, HTTP-verzoeken, gRPC-aanroepen of NATS-berichten uit als geplande taken met behulp van de ingebouwde uitvoerplugins.
Native opslagengine
Door BoltDB ondersteunde opslag wordt geleverd met de binaire, waardoor externe databases zoals etcd, Consul of PostgreSQL overbodig worden.
Clustergeschikte architectuur
Begin als een enkel knooppunt en schaal horizontaal door extra servers en agents toe te voegen naarmate uw werklast toeneemt.
Waarom zou je Dkron op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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