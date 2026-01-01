Dkron is een open-source gedistribueerd taakplanningssysteem geschreven in Go dat traditionele cron vervangt door een fouttolerant, cluster-bewust alternatief. In tegenstelling tot cron op één host, gebruikt Dkron het Raft consensusprotocol en een op gossip gebaseerde lidmaatschapslaag, zodat taken blijven draaien, zelfs wanneer individuele knooppunten uitvallen, waardoor het single point of failure dat klassieke crontabs kenmerkt, wordt geëlimineerd.

Dkron zelf hosten op je eigen VPS houdt planningen, uitvoeringsgeschiedenis en taakpayloads onder jouw controle, terwijl het een ingebouwde web-UI, REST API en HTTP/shell-executors beschikbaar stelt voor het uitvoeren van scripts, webhooks en externe commando's. De gebundelde opslagengine elimineert de noodzaak voor een externe database, waardoor de implementatie een enkele container wordt met een persistent datavolume voor Raft-status en taakgeschiedenis.