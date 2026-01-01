CodiMD is een open-source, zelf-gehoste real-time collaboratieve markdown-editor gebouwd op de basis van HackMD. Het stelt meerdere teamleden in staat om tegelijkertijd hetzelfde document te bewerken met directe synchronisatie, waardoor het ideaal is voor technische documentatie, sprintnotities, architectuurbesluitverslagen en collaboratief schrijven van elke soort. De gesplitste schermeditor rendert markdown live, zodat schrijvers altijd precies zien hoe hun inhoud eruit zal zien.

Zelf-hosten van CodiMD betekent dat uw notities en documenten nooit via servers van derden gaan, wat belangrijk is voor organisaties die interne strategieën, klantinformatie of technische specificaties verwerken. Alle gegevens blijven op uw VPS-ondersteunde PostgreSQL-database, en u bepaalt wie zich kan registreren en toegang krijgt tot het platform. Deze implementatie koppelt de CodiMD-server aan PostgreSQL voor betrouwbare document- en gebruikersopslag.