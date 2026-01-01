Implementeer CodiMD met één-klik installatie.
Realtime samenwerkende markdown-editor voor teams om samen documentatie, vergadernotities en presentaties te schrijven.
Kies een VPS-abonnement voor CodiMD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CodiMD kunt bouwen
CodiMD is een open-source, zelf-gehoste real-time collaboratieve markdown-editor gebouwd op de basis van HackMD. Het stelt meerdere teamleden in staat om tegelijkertijd hetzelfde document te bewerken met directe synchronisatie, waardoor het ideaal is voor technische documentatie, sprintnotities, architectuurbesluitverslagen en collaboratief schrijven van elke soort. De gesplitste schermeditor rendert markdown live, zodat schrijvers altijd precies zien hoe hun inhoud eruit zal zien.
Zelf-hosten van CodiMD betekent dat uw notities en documenten nooit via servers van derden gaan, wat belangrijk is voor organisaties die interne strategieën, klantinformatie of technische specificaties verwerken. Alle gegevens blijven op uw VPS-ondersteunde PostgreSQL-database, en u bepaalt wie zich kan registreren en toegang krijgt tot het platform. Deze implementatie koppelt de CodiMD-server aan PostgreSQL voor betrouwbare document- en gebruikersopslag.
Key features van CodiMD
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs bewerken tegelijkertijd hetzelfde document met live synchronisatie en individuele cursorindicatoren.
Rijke markdown-weergave
Render diagrammen, UML-diagrammen, wiskundige formules, codeblokken met syntaxiskleuring en ingesloten media vanuit markdown.
Presentatiemodus
Converteer elk markdown-document naar een presentatie zonder de editor te verlaten.
Versiegeschiedenis
Blader door en herstel eerdere versies van elk document, zodat geen enkele gezamenlijke bewerking permanent verloren gaat.
Meerdere exportformaten
Exporteer documenten naar PDF, HTML of onbewerkte markdown om inhoud buiten het platform te delen indien nodig.
Waarom zou je CodiMD op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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