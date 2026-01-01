Installeer LibreBooking met één-klik installatie.
Open-source systeem voor het plannen en reserveren van middelen voor kamers, apparatuur en gedeelde bedrijfsmiddelen.
Kies een VPS-abonnement voor LibreBooking
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreBooking kunt bouwen
LibreBooking is een door de gemeenschap gedreven fork van Booked Scheduler die elke webbrowser verandert in een zelfbedieningsreserveringsbalie voor kamers, voertuigen, laboratoriumapparatuur, sportfaciliteiten of elke andere gedeelde bron. Beschikbaarheidsweergaven in kalenderstijl, terugkerende boekingen, goedkeuringsworkflows en quota stellen organisaties in staat om spreadsheets en gedeelde inboxen te vervangen door een gestructureerd boekingssysteem.
Het zelf hosten van LibreBooking op uw eigen VPS houdt reserveringsgegevens, contactgegevens van leden en gebruiksgeschiedenis volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van SaaS-kalenders van derden. De gebundelde MariaDB-database bewaart elke reservering, groep en accessoiredefinitie bij herstarts.
Key features van LibreBooking
Resource reserveringen
Boek kamers, apparatuur en gedeelde activa via kalenderweergaven met dag-, week- en maandindelingen.
Terugkerende boekingen
Plan dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse terugkerende reserveringen met conflict detectie en einddatumbeheer.
Goedkeuringsworkflows
Vereis dat reserveringen door resourcebeheerders worden goedgekeurd voordat ze van kracht worden, met e-mailmeldingen bij elke stap.
Groepen en machtigingen
Wijs gebruikers toe aan groepen, verleen toegang per bron en handhaaf boekingsquota om veelgevraagde activa eerlijk te verdelen.
Accessoires en uitbreidingen
Koppel hoeveelheidsbeperkte accessoires zoals projectoren of microfoons aan reserveringen, zodat de voorraad gesynchroniseerd blijft.
REST API en rapporten
Integreer met externe systemen via de REST API en haal gebruiksoverzichten op om de capaciteitsplanning te informeren.
Waarom zou je LibreBooking op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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