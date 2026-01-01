LibreBooking is een door de gemeenschap gedreven fork van Booked Scheduler die elke webbrowser verandert in een zelfbedieningsreserveringsbalie voor kamers, voertuigen, laboratoriumapparatuur, sportfaciliteiten of elke andere gedeelde bron. Beschikbaarheidsweergaven in kalenderstijl, terugkerende boekingen, goedkeuringsworkflows en quota stellen organisaties in staat om spreadsheets en gedeelde inboxen te vervangen door een gestructureerd boekingssysteem.

Het zelf hosten van LibreBooking op uw eigen VPS houdt reserveringsgegevens, contactgegevens van leden en gebruiksgeschiedenis volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van SaaS-kalenders van derden. De gebundelde MariaDB-database bewaart elke reservering, groep en accessoiredefinitie bij herstarts.