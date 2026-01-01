Implementeer OpenObserve met een installatie met één klik.
Geïntegreerd observatieplatform voor logs, metrics, traces en dashboards — een kosteneffectief, zelf-gehost alternatief voor Datadog en Splunk.
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Wat je met OpenObserve kunt bouwen
OpenObserve (O2) is een cloud-native observeerbaarheidsplatform gebouwd in Rust dat logbeheer, metrische monitoring, gedistribueerde tracing en real-user monitoring verenigt in één lichtgewicht implementatie. Door gebruik te maken van Parquet kolomopslag met native S3-ondersteuning, levert het opslagkosten die tot 140 keer lager zijn dan Elasticsearch, terwijl het vergelijkbare of betere queryprestaties biedt.
In tegenstelling tot observeerbaarheidsstacks met meerdere componenten die afzonderlijke tools vereisen voor logs, metrics en traces, wordt OpenObserve geleverd als één enkele binary met een ingebedde database. Zelf-hosting op een VPS geeft engineering- en operationele teams volledige controle over hun telemetriegegevens — geen licenties per gebruiker, geen kosten voor data-uitvoer en geen toegang van derden tot gevoelige infrastructuurmetrics, foutenlogs of gebruikerssessiegegevens.
Key features van OpenObserve
Geünificeerde observeerbaarheid
Logs, metrics, gedistribueerde traces en real user monitoring allemaal in één platform — u hoeft geen afzonderlijke tools aan elkaar te koppelen of meerdere integraties te onderhouden.
Parquet-opslag
Kolomvormig Parquet-formaat met S3-native opslag verlaagt de kosten voor gegevensopslag met wel 140x vergeleken met Elasticsearch, waardoor petabyte-schaal observeerbaarheid economisch haalbaar wordt.
OpenTelemetry Native
Verwerkt gegevens via de OpenTelemetry-standaard, zonder leverancierspecifieke agents of eigen SDK's vereist voor logs, metrics of traces.
SQL- en PromQL-query's
Query logs en traces met SQL en metrics met PromQL — bekende talen die de noodzaak wegnemen om een eigen querysyntaxis te leren.
Ingebouwde Dashboards
Voorgebouwde dashboardsjablonen en een visuele dashboardbouwer bieden direct inzicht in infrastructuur, applicatieprestaties en foutpercentages.
Waarom zou je OpenObserve op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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