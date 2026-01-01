OpenObserve (O2) is een cloud-native observeerbaarheidsplatform gebouwd in Rust dat logbeheer, metrische monitoring, gedistribueerde tracing en real-user monitoring verenigt in één lichtgewicht implementatie. Door gebruik te maken van Parquet kolomopslag met native S3-ondersteuning, levert het opslagkosten die tot 140 keer lager zijn dan Elasticsearch, terwijl het vergelijkbare of betere queryprestaties biedt.

In tegenstelling tot observeerbaarheidsstacks met meerdere componenten die afzonderlijke tools vereisen voor logs, metrics en traces, wordt OpenObserve geleverd als één enkele binary met een ingebedde database. Zelf-hosting op een VPS geeft engineering- en operationele teams volledige controle over hun telemetriegegevens — geen licenties per gebruiker, geen kosten voor data-uitvoer en geen toegang van derden tot gevoelige infrastructuurmetrics, foutenlogs of gebruikerssessiegegevens.