Checkmk is een uitgebreid platform voor infrastructuur- en applicatiemonitoring dat Nagios-compatibele plugins combineert met een moderne web-UI, automatische detectie van services en ingebouwde dashboards. De Community Edition (voorheen Raw Edition) is volledig open-source en omvat de complete monitoring-engine, agent-ontvangers, notificatie-routering en rapportagefuncties die door tienduizenden organisaties worden gebruikt om servers, switches, virtualisatiehosts en cloudworkloads vanuit één centraal punt te monitoren.

Door Checkmk zelf te hosten op je VPS blijven alle referenties, hostnamen en metrics binnen je eigen infrastructuur. Automatische detectie scant hosts bij de eerste registratie en stelt de juiste servicecontroles voor de gevonden OS en software voor, wat de installatietijd drastisch verkort in vergelijking met het handmatig configureren van elke metric.