Checkmk implementeren met één klik.
Uitgebreide infrastructuurmonitoring met automatische detectie, agentloze checks, dashboards en waarschuwingen voor servers, netwerken en cloudworkloads.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkmk kunt bouwen
Checkmk is een uitgebreid platform voor infrastructuur- en applicatiemonitoring dat Nagios-compatibele plugins combineert met een moderne web-UI, automatische detectie van services en ingebouwde dashboards. De Community Edition (voorheen Raw Edition) is volledig open-source en omvat de complete monitoring-engine, agent-ontvangers, notificatie-routering en rapportagefuncties die door tienduizenden organisaties worden gebruikt om servers, switches, virtualisatiehosts en cloudworkloads vanuit één centraal punt te monitoren.
Door Checkmk zelf te hosten op je VPS blijven alle referenties, hostnamen en metrics binnen je eigen infrastructuur. Automatische detectie scant hosts bij de eerste registratie en stelt de juiste servicecontroles voor de gevonden OS en software voor, wat de installatietijd drastisch verkort in vergelijking met het handmatig configureren van elke metric.
Key features van Checkmk
Automatische detectie van services
Voeg een host toe en Checkmk inspecteert deze op besturingssysteem, services, bestandssystemen, netwerkinterfaces en software, en stelt automatisch de juiste monitoringcontroles voor.
Controles met en zonder agent
Monitor servers via lichtgewicht agents op Linux, Windows en Unix, of gebruik SNMP, IPMI, REST API's en tientallen integraties voor switches, hypervisors en clouddiensten.
Dashboards en rapporten
Voorgedefinieerde weergaven omvatten hostoverzicht, probleemstatus, prestatiegrafieken en SLA-rapportage, met een grafische editor voor aangepaste dashboards en meldingen.
Slimme meldingen
Meldingroutering met escalatieregels, tijdvensterbewuste stille uren, meerkanaalslevering en aanpasbare sjablonen per hostgroep en team.
Gedistribueerde monitoring
Schaal naar meerdere locaties met centraal beheer, externe satellietservers en gesynchroniseerde configuratiereplicatie over verschillende regio's.
Waarom zou je Checkmk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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