LibreSpeed is een lichtgewicht, open-source HTML5-snelheidstest die download, upload, ping en jitter rechtstreeks in de browser meet. In tegenstelling tot commerciële speedtest-sites draait het volledig op infrastructuur die u beheert, zodat u een privé-snelheidstest kunt publiceren voor uw team, ISP of klanten zonder verkeer via meetservers van derden te sturen.

Het zelf hosten van LibreSpeed op een VPS geeft u nauwkeurige, herhaalbare metingen tegen een server die u vertrouwt, met een per-test resultaten database waarmee u de verbindingskwaliteit in de loop van de tijd kunt vergelijken. Tests werken op elke moderne desktop- of mobiele browser zonder installatiestap en zonder client-app.