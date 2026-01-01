Installeer LibreSpeed met één-klik installatie.
Zelf-gehoste internetsnelheidstest die in elke browser werkt zonder Flash, Java of plug-ins te vereisen.
Kies een VPS-abonnement voor LibreSpeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreSpeed kunt bouwen
LibreSpeed is een lichtgewicht, open-source HTML5-snelheidstest die download, upload, ping en jitter rechtstreeks in de browser meet. In tegenstelling tot commerciële speedtest-sites draait het volledig op infrastructuur die u beheert, zodat u een privé-snelheidstest kunt publiceren voor uw team, ISP of klanten zonder verkeer via meetservers van derden te sturen.
Het zelf hosten van LibreSpeed op een VPS geeft u nauwkeurige, herhaalbare metingen tegen een server die u vertrouwt, met een per-test resultaten database waarmee u de verbindingskwaliteit in de loop van de tijd kunt vergelijken. Tests werken op elke moderne desktop- of mobiele browser zonder installatiestap en zonder client-app.
Key features van LibreSpeed
Installatievrije browsertest
Puur HTML5 en JavaScript — draait in elke moderne browser op desktop of mobiel, zonder Flash, Java of download vereist.
Download, upload, ping, jitter
Rapporteert alle vier standaard meetwaarden met configureerbare testduur en het aantal gelijktijdige verbindingen voor nauwkeurige resultaten.
Resultatendatabase
Ingebouwde SQLite- of MySQL-backend slaat elke testrun op met tijdstempel, IP en ISP, zodat u wijzigingen in de loop van de tijd kunt volgen.
Aanpasbare branding
Bewerk de front-end HTML, vervang het logo en pas uw eigen thema toe om een volledig gepersonaliseerde snelheidstest voor uw organisatie te leveren.
IP en ISP opzoeken
Optionele ipinfo.io-integratie verrijkt elk resultaat met de ISP, organisatie en geschatte locatie van de bezoeker.
Waarom zou je LibreSpeed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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