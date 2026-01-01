Penpot is het eerste open-source ontwerp- en prototypingplatform, specifiek gebouwd voor cross-domein samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars. In tegenstelling tot propriëtaire alternatieven die teams vastzetten aan abonnementsmodellen en gesloten ecosystemen, is Penpot gebouwd op open webstandaarden, genereert het native SVG en CSS-ready code die ontwikkelaars direct in hun projecten kunnen gebruiken.

Door Penpot zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle ontwerpbestanden, cliëntwerk en intellectueel eigendom exclusief op jouw servers — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en volledige controle over je ontwerpinfrastructuur en gegevens.