Implementeer Penpot met één-klik installatie.
Open-source UI/UX ontwerp- en prototypingplatform gebouwd op webstandaarden voor ontwerpers en ontwikkelaars.
Kies een VPS-abonnement voor Penpot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Penpot kunt bouwen
Penpot is het eerste open-source ontwerp- en prototypingplatform, specifiek gebouwd voor cross-domein samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars. In tegenstelling tot propriëtaire alternatieven die teams vastzetten aan abonnementsmodellen en gesloten ecosystemen, is Penpot gebouwd op open webstandaarden, genereert het native SVG en CSS-ready code die ontwikkelaars direct in hun projecten kunnen gebruiken.
Door Penpot zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle ontwerpbestanden, cliëntwerk en intellectueel eigendom exclusief op jouw servers — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en volledige controle over je ontwerpinfrastructuur en gegevens.
Key features van Penpot
Realtime samenwerking
Meerdere ontwerpers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde bestand werken met cursorweergave, inline opmerkingen en live updates.
Native SVG-uitvoer
Elk ontwerp exporteert naar standaard SVG met CSS-eigenschappen die ontwikkelaars direct in code kunnen kopiëren, waardoor giswerk bij de overdracht wordt geëlimineerd.
Component Systeem
Bouw schaalbare ontwerpsystemen met herbruikbare componenten, varianten, geneste overschrijvingen en gedeelde bibliotheken over projecten heen.
Interactieve Prototyping
Maak klikbare prototypes met overgangen, overlays en scrollgedrag om gebruikersstromen te testen en te valideren vóór de ontwikkeling.
Overdracht aan ontwikkelaar
Het inspectiepaneel toont CSS-waarden, afmetingen en bronnen, zodat ontwikkelaars nauwkeurige specificaties krijgen zonder toegang tot ontwerptools nodig te hebben.
Plugin-ecosysteem
Breid Penpot uit met een JavaScript-plugin-API om aangepaste workflows te bouwen en te integreren met uw bestaande ontwerptoolchain.
Waarom zou je Penpot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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