Browsergebaseerde IMAP-webmailclient met een desktopachtige interface voor het lezen, schrijven en organiseren van e-mail.
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Wat je met Roundcube kunt bouwen
Roundcube is een al lang bestaande open-source webmailclient die wordt gebruikt door hostingproviders, universiteiten en zelfhosters om elke IMAP-mailbox een snelle, moderne webinterface te geven. Het maakt verbinding met je bestaande IMAP- en SMTP-servers — het is zelf geen mailserver — wat betekent dat je je huidige mailboxprovider behoudt terwijl je een verfijnde, aanpasbare front-end krijgt met drag-and-drop mapbeheer, gesprekken in threads, contacten en een pluginsysteem.
Door Roundcube zelf te hosten op je eigen VPS blijven webmailsessies, adresboeken en gebruikersvoorkeuren op infrastructuur die jij beheert, weg van webmaildiensten van derden die verkeer profileren of accountfuncties beperken.
Key features van Roundcube
IMAP webmailclient
Maakt verbinding met elke IMAP- en SMTP-server, zodat u Roundcube kunt gebruiken als front-end voor een bestaande mailbox zonder accounts te migreren.
Responsieve elastische huid
De standaard Elastic-interface past zich aan desktop-, tablet- en telefoonschermen aan, waardoor een native-achtige ervaring op alle apparaten wordt geboden.
Ingebouwd adresboek
Beheer persoonlijke en gedeelde contacten, contactgroepen en LDAP-mappen naast uw berichten zonder de inbox te verlaten.
Plug-in-ecosysteem
Breid functionaliteit uit met plugins voor managesieve-filters, twee-factorauthenticatie, agenda's, versleuteling en meer.
Gegroepeerde gesprekken
Groepeer gerelateerde berichten in gespreksreeksen met full-text zoeken en snelle filters om drukke mailboxen beheersbaar te houden.
Meertalige ondersteuning
Wordt geleverd met vertalingen in meer dan 70 talen en ondersteunt direct taal- en tijdzonevoorkeuren per gebruiker.
Waarom zou je Roundcube op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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