Roundcube is een al lang bestaande open-source webmailclient die wordt gebruikt door hostingproviders, universiteiten en zelfhosters om elke IMAP-mailbox een snelle, moderne webinterface te geven. Het maakt verbinding met je bestaande IMAP- en SMTP-servers — het is zelf geen mailserver — wat betekent dat je je huidige mailboxprovider behoudt terwijl je een verfijnde, aanpasbare front-end krijgt met drag-and-drop mapbeheer, gesprekken in threads, contacten en een pluginsysteem.

Door Roundcube zelf te hosten op je eigen VPS blijven webmailsessies, adresboeken en gebruikersvoorkeuren op infrastructuur die jij beheert, weg van webmaildiensten van derden die verkeer profileren of accountfuncties beperken.