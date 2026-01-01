Docmost is een modern, open-source alternatief voor Notion en Confluence, ontworpen voor teams die behoefte hebben aan realtime gezamenlijk bewerken zonder de privacy-compromissen van cloud-gehoste platforms. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd dezelfde pagina bewerken met conflictvrije synchronisatie, terwijl ruimtes zorgen voor een duidelijke scheiding tussen teams, projecten of afdelingen.

Docmost zelf hosten op uw VPS betekent dat uw interne documentatie, architectonische beslissingen en gevoelige kennisbankinhoud uw infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-database en Redis-cache leveren de prestaties en betrouwbaarheid die gezamenlijk bewerken vereist, met persistente opslag die uw documentatie beschermt bij updates.