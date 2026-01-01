Installeer Docmost met één-klik installatie.
Open-source collaboratief wikiplatform met realtime gezamenlijk bewerken, diagrammen en teamruimtes.
Kies een VPS-abonnement voor Docmost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Docmost kunt bouwen
Docmost is een modern, open-source alternatief voor Notion en Confluence, ontworpen voor teams die behoefte hebben aan realtime gezamenlijk bewerken zonder de privacy-compromissen van cloud-gehoste platforms. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd dezelfde pagina bewerken met conflictvrije synchronisatie, terwijl ruimtes zorgen voor een duidelijke scheiding tussen teams, projecten of afdelingen.
Docmost zelf hosten op uw VPS betekent dat uw interne documentatie, architectonische beslissingen en gevoelige kennisbankinhoud uw infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-database en Redis-cache leveren de prestaties en betrouwbaarheid die gezamenlijk bewerken vereist, met persistente opslag die uw documentatie beschermt bij updates.
Key features van Docmost
Realtime co-bewerking
Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd dezelfde pagina bewerken met conflictvrije synchronisatie die direct en natuurlijk aanvoelt.
Ingebouwde diagramfunctie
Draw.io, Excalidraw en Mermaid zijn direct beschikbaar in de editor, zodat visuele documentatie naast geschreven inhoud blijft.
Op de ruimte gebaseerde organisatie
Scheid inhoud per team, project of afdeling met individuele ruimtes, elk met hun eigen leden en machtigingsinstellingen.
Gedetailleerde machtigingen
Gebruikersgroepen en toegangscontroles op paginaniveau stellen u in staat om de juiste inhoud met de juiste mensen binnen uw organisatie te delen.
Volledige versiegeschiedenis
Elke wijziging wordt vastgelegd, zodat u eerdere revisies kunt bekijken of op elk moment een eerdere versie van een pagina kunt herstellen.
Waarom zou je Docmost op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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