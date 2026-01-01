Installeer SABnzbd met één-klik installatie.
Geautomatiseerde Usenet binaire downloader die NZB-bestanden in de wachtrij plaatst, verifieert en uitpakt zonder handmatige tussenkomst.
Kies een VPS-abonnement voor SABnzbd
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SABnzbd kunt bouwen
SABnzbd is de toonaangevende open-source Usenet downloader, die de volledige pijplijn automatiseert van NZB-bestand tot voltooid bestand: parallel downloaden van meerdere servers, PAR2-integriteitsverificatie, automatisch herstel en archiefextractie — allemaal zonder handmatige stappen. Het is al meer dan tien jaar de ruggengraat van media-automatiseringsworkflows.
SABnzbd zelf hosten op een VPS biedt 24/7 beschikbaarheid voor RSS-monitoring en downloadwachtrijen zonder dat een thuiscomputer aan hoeft te blijven staan. Datacenterbandbreedte overschrijdt vaak de snelheden van thuisverbindingen, en downloads komen terecht op VPS-opslag voor later streamen of ophalen via Sonarr, Radarr en de bredere media-automatiseringstack.
Key features van SABnzbd
Geautomatiseerde NZB-verwerking
Verwerkt de volledige downloadpijplijn automatisch — ophalen, verifiëren met PAR2, onvolledige bestanden repareren en archieven uitpakken zonder tussenkomst van de gebruiker.
Multi-serverondersteuning
Maakt verbinding met meerdere Usenet-providers met prioriteitsvolgorde en fill-server configuratie om downloads te voltooien ondanks onvolledige artikeldekking.
Sonarr en Radarr Integratie
Fungeert als de downloadclient voor de populaire arr media-automatisatiestack, waardoor volledig geautomatiseerde workflows voor de acquisitie van tv-series en films mogelijk worden.
Bandbreedteplanning
Stel snelheidslimieten en actieve uren in, zodat downloads niet concurreren met andere services tijdens piekgebruiksperioden.
RSS-feedbewaking
Bewaakt RSS-feeds van Usenet-indexers en activeert automatisch downloads wanneer nieuwe inhoud die overeenkomt met uw filters wordt geplaatst.
Waarom zou je SABnzbd op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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