SABnzbd is de toonaangevende open-source Usenet downloader, die de volledige pijplijn automatiseert van NZB-bestand tot voltooid bestand: parallel downloaden van meerdere servers, PAR2-integriteitsverificatie, automatisch herstel en archiefextractie — allemaal zonder handmatige stappen. Het is al meer dan tien jaar de ruggengraat van media-automatiseringsworkflows.

SABnzbd zelf hosten op een VPS biedt 24/7 beschikbaarheid voor RSS-monitoring en downloadwachtrijen zonder dat een thuiscomputer aan hoeft te blijven staan. Datacenterbandbreedte overschrijdt vaak de snelheden van thuisverbindingen, en downloads komen terecht op VPS-opslag voor later streamen of ophalen via Sonarr, Radarr en de bredere media-automatiseringstack.