Installeer JumpServer met één-klik-installatie.
Open-source platform voor beheer van bevoorrechte toegang voor gecentraliseerde SSH-, RDP- en databasetoegang tot al uw infrastructuur.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met JumpServer kunt bouwen
JumpServer is een open-source Privileged Access Management (PAM)-platform dat een gecentraliseerde gateway biedt voor toegang tot alle infrastructuuractiva — servers, databases, Kubernetes-clusters en netwerkapparaten. In plaats van SSH-sleutels te distribueren of wachtwoorden direct te delen, authenticeren teams via JumpServer, dat elke verbinding proxy't, alle activiteiten logt en sessies opneemt voor audit- en compliance-doeleinden. Toegang wordt beheerd door rolgebaseerde machtigingen en optionele goedkeuringsworkflows.
Door JumpServer zelf te hosten, blijven alle sessieopnames, toegangslogboeken en opgeslagen referenties op uw eigen infrastructuur — cruciaal voor compliance-frameworks zoals SOX, PCI-DSS en ISO 27001 die audit trails en bewijs vereisen dat de toegang tot gevoelige systemen wordt gecontroleerd en gemonitord.
Key features van JumpServer
Gecentraliseerde toegangspoort
Routeer alle SSH-, RDP-, VNC- en databaseverbindingen via één gecontroleerde proxy, waardoor directe blootstelling van inloggegevens aan engineers wordt geëlimineerd.
Sessieopname en -weergave
Elke bevoorrechte sessie wordt opgenomen en is opnieuw af te spelen in de browser, waardoor beveiligingsteams een compleet forensisch spoor van alle infrastructuuractiviteit krijgen.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Geef gebruikers toegang tot specifieke activa met gedetailleerde machtigingen en tijdgebonden goedkeuringsworkflows, zodat inloggegevens nooit direct worden gedeeld.
Ondersteuning voor meerdere protocollen
Beheer Linux-servers via SSH, Windows-machines via RDP of VNC, relationele databases, Kubernetes-clusters en netwerkapparaten vanaf één platform.
Ingebouwde inloggegevenskluis
Sla referenties automatisch op, roteer ze en push ze, zodat gebruikers via JumpServer verbinding maken zonder ooit de onderliggende wachtwoorden te kennen.
Waarom zou je JumpServer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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