Kutt implementeren met één-klik installatie.
Moderne open-source URL-verkorter met aangepaste domeinen, klikanalyses en een volledige REST API.
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Wat je met Kutt kunt bouwen
Kutt is een zelfgehoste URL-shortener die je volledige controle geeft over je korte links, analysedata en gebruikerstoegang. Maak branded korte URL's op je eigen domein, volg klikstatistieken per link en beheer alles via een overzichtelijke admin-interface — zonder gegevens te versturen naar commerciële diensten zoals Bitly of TinyURL.
Naast het basis inkorten, laat Kutt je links beveiligen met wachtwoorden, automatische vervaldatums instellen en geregistreerde gebruikers beheren. Een volledige REST API en browserextensies voor Chrome en Firefox maken het eenvoudig om het aanmaken van links te integreren in bestaande workflows. Zelf hosten betekent dat je linkgegevens privé blijven en je geen kosten per klik betaalt.
Key features van Kutt
Ondersteuning voor aangepaste domeinen
Bied korte links aan vanaf uw eigen merkdomein, zodat elke URL die u deelt uw identiteit versterkt in plaats van die van een externe dienst.
Per-link analyses
Volg kliktellingen, verwijzers, landen en apparaten voor elke verkorte link om het bereik en de campagneprestaties te meten.
Wachtwoordbeveiligde links
Voeg een optioneel wachtwoord toe aan elke link, zodat alleen mensen met het wachtwoord de bestemmings-URL kunnen bereiken.
Vervaldatum link
Stel een automatische vervaldatum in voor elke link en deze stopt met werken zonder enige handmatige tussenkomst — handig voor tijdgevoelige campagnes.
REST API
Links aanmaken, beheren en verwijderen programmatisch via een volledige API, waardoor het eenvoudig is om Kutt te integreren in uw apps en pipelines.
Gebruikersbeheer
Met het beheerpaneel kunt u geregistreerde gebruikers en alle links systeembreed beheren, waarbij registratie en anonieme toegang standaard zijn uitgeschakeld.
Waarom zou je Kutt op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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