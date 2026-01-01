Kutt is een zelfgehoste URL-shortener die je volledige controle geeft over je korte links, analysedata en gebruikerstoegang. Maak branded korte URL's op je eigen domein, volg klikstatistieken per link en beheer alles via een overzichtelijke admin-interface — zonder gegevens te versturen naar commerciële diensten zoals Bitly of TinyURL.

Naast het basis inkorten, laat Kutt je links beveiligen met wachtwoorden, automatische vervaldatums instellen en geregistreerde gebruikers beheren. Een volledige REST API en browserextensies voor Chrome en Firefox maken het eenvoudig om het aanmaken van links te integreren in bestaande workflows. Zelf hosten betekent dat je linkgegevens privé blijven en je geen kosten per klik betaalt.