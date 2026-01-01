MicroBin is een kleine, snelle, volledig uitgeruste pastebin- en bestandsuitwisselingsdienst geschreven in Rust. Eén enkel binair bestand dient de web-UI, bestandsuploads, het delen van plaknotities, URL-verkorting en een adminpaneel — geen externe database, geen PHP-runtime, geen zware afhankelijkheidsboom. De standaardimplementatie is opzettelijk minimaal, zodat deze bruikbaar blijft op een kleine VPS en toch de veelvoorkomende gebruiksscenario's dekt waarvoor mensen zelf een pastebin hosten.

Door MicroBin zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gedeelde fragmenten, schermafbeeldingen en korte links binnen uw infrastructuur, in plaats van bij openbare diensten die verkeerspatronen analyseren of advertenties plaatsen. Plaknotities kunnen met een wachtwoord worden beveiligd, ingesteld worden om na één keer lezen te verdwijnen, client-side worden versleuteld of voor altijd worden vastgezet, en elke plaknotitie wordt geleverd met een QR-code en een korte URL voor snelle mobiele overdracht.