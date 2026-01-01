Installeer MicroBin met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste pastebin en bestandsdeler in Rust met QR-codes, verlopende plaknotities en ingebouwde URL-verkorter.
Kies een VPS-abonnement voor MicroBin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MicroBin kunt bouwen
MicroBin is een kleine, snelle, volledig uitgeruste pastebin- en bestandsuitwisselingsdienst geschreven in Rust. Eén enkel binair bestand dient de web-UI, bestandsuploads, het delen van plaknotities, URL-verkorting en een adminpaneel — geen externe database, geen PHP-runtime, geen zware afhankelijkheidsboom. De standaardimplementatie is opzettelijk minimaal, zodat deze bruikbaar blijft op een kleine VPS en toch de veelvoorkomende gebruiksscenario's dekt waarvoor mensen zelf een pastebin hosten.
Door MicroBin zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gedeelde fragmenten, schermafbeeldingen en korte links binnen uw infrastructuur, in plaats van bij openbare diensten die verkeerspatronen analyseren of advertenties plaatsen. Plaknotities kunnen met een wachtwoord worden beveiligd, ingesteld worden om na één keer lezen te verdwijnen, client-side worden versleuteld of voor altijd worden vastgezet, en elke plaknotitie wordt geleverd met een QR-code en een korte URL voor snelle mobiele overdracht.
Key features van MicroBin
Plakken en bestanden uploaden
Deel tekstfragmenten en upload bestanden van elk type met groottelimieten, automatische syntaxismarkering en inline voorbeelden.
Ingebouwde URL-verkorter
Zet lange links om in korte, merkgebonden URL's die op uw eigen domein worden gehost, zonder een aparte verkortingsdienst op te zetten.
Verlopende en zelfvernietigende berichten
Kies standaard vervalperiodes, eenmalig leesbare semantiek, of zet plaknotities permanent vast om retentie en privacy in evenwicht te houden.
Client-side encryptie
Optionele client-side encryptie zorgt ervoor dat de server nooit platte tekst ziet voor gevoelige fragmenten die worden gedeeld met een wachtwoordzin.
QR-codes en beheerdersinterface
Elke plaknotitie krijgt een QR-code voor mobiele overdracht, en een adminpaneel stelt u in staat om elke plaknotitie te bekijken, bewerken of verwijderen vanaf één scherm.
Eén Rust binair bestand
Geen externe database, geen Redis, geen achtergrondtaken — alleen een klein Rust-proces dat comfortabel draait op de kleinste VPS-abonnementen.
Waarom zou je MicroBin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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