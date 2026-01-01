Installeer DSpace met één-klik installatie.
Open-source institutionele repository voor het bewaren en delen van academisch onderzoek, scripties en digitale collecties.
Kies een VPS-abonnement voor DSpace
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DSpace kunt bouwen
DSpace is 's werelds meest gebruikte open-source repositoryplatform, dat meer dan 2.000 institutionele repositories aandrijft bij universiteiten, bibliotheken, musea en onderzoeksorganisaties. Het legt digitale materialen van elk formaat vast, organiseert en bewaart deze — artikelen, scripties, datasets, afbeeldingen en audio — met rijke Dublin Core metadata en persistente Handle-identificatoren voor permanente citatie.
Door DSpace zelf te hosten op uw eigen VPS behoudt u het volledige eigendom van wetenschappelijke inhoud, bewaarbeleid en toegangsregels in eigen huis. De gebundelde REST API, Angular-interface, Solr-ontdekkingslaag en OAI-PMH-eindpunt bieden instellingen een complete repository-stack zonder terugkerende SaaS-kosten of vendor lock-in.
Key features van DSpace
Itemversiebeheer
Volg meerdere versies van artikelen, datasets en scripties, zodat onderzoekers inzendingen kunnen bijwerken zonder de citatiegeschiedenis te verliezen.
OAI-PMH oogsten
Ingebouwd OAI-PMH-eindpunt stelt metadata beschikbaar aan Google Scholar, BASE en andere aggregators voor wereldwijde vindbaarheid.
Beheer permanente ID's
Elk item krijgt een permanente Handle.net-identificatie, zodat links URL-wijzigingen en institutionele rebranding overleven.
Door Solr aangedreven zoekfunctie
Een toegewijde Solr-backend biedt facetnavigatie, full-text zoeken en gebruiksstatistieken voor miljoenen items.
Configureerbare workflows
Indieningsworkflows per collectie met redactionele beoordelingsstappen zijn afgestemd op het beleid van faculteiten, bibliotheken en afdelingen.
COAR Notify gereed
Native ondersteuning voor COAR Notify-protocollen verbindt uw repository met het opkomende open peer-review ecosysteem.
Waarom zou je DSpace op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ontdek meer apps om te implementeren
Anki Sync Server Enhanced
Zelfgehoste server voor Anki-synchronisatie met ondersteuning voor meerdere gebruikers, back-ups en webdashboard