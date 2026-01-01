FusionDirectory is een open-source applicatie voor identiteits- en toegangsbeheer die een standaard LDAP-directory omzet in een beheersbaar platform voor gebruikers, groepen, e-mailaccounts, Samba-shares, Kerberos-principals en tientallen andere systeemservices. In plaats van ldif-bestanden te schrijven of ldapsearch vanaf de commandoregel te gebruiken, werken beheerders in een web-UI die de schema's begrijpt van de services waarmee ze verbinding maken.

Door FusionDirectory zelf te hosten op een VPS blijft de directory — het registratiesysteem voor elk account op je netwerk — volledig onder jouw controle. Deze implementatie bundelt een OpenLDAP-backend die vooraf is geladen met de vereiste FusionDirectory-schema's, zodat de web-UI en de directory die deze beheert samen als één applicatiestack worden geleverd.