Implementeer FusionDirectory met één-klik installatie.
Webgebaseerd identiteitsbeheer voor LDAP, Samba, Kerberos, mail, DNS, DHCP en SSH-sleutelbeheer.
Kies een VPS-abonnement voor FusionDirectory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FusionDirectory kunt bouwen
FusionDirectory is een open-source applicatie voor identiteits- en toegangsbeheer die een standaard LDAP-directory omzet in een beheersbaar platform voor gebruikers, groepen, e-mailaccounts, Samba-shares, Kerberos-principals en tientallen andere systeemservices. In plaats van ldif-bestanden te schrijven of ldapsearch vanaf de commandoregel te gebruiken, werken beheerders in een web-UI die de schema's begrijpt van de services waarmee ze verbinding maken.
Door FusionDirectory zelf te hosten op een VPS blijft de directory — het registratiesysteem voor elk account op je netwerk — volledig onder jouw controle. Deze implementatie bundelt een OpenLDAP-backend die vooraf is geladen met de vereiste FusionDirectory-schema's, zodat de web-UI en de directory die deze beheert samen als één applicatiestack worden geleverd.
Key features van FusionDirectory
Webgebaseerd LDAP-beheer
Beheer gebruikers, groepen, organisatie-eenheden en ACL's in een browser zonder ldif-bestanden te schrijven of ldapadd uit te voeren vanaf een terminal.
Samba en Kerberos
Beheer Samba-bestandsshare-accounts en Kerberos-principals rechtstreeks vanuit gebruikersrecords, zodat Windows-netwerken en SSO synchroon blijven met de directory.
Plug-in architectuur
Breid de directory uit met optionele modules voor e-mail, DNS, DHCP, SSH-sleutels, sudo-regels, certificaten en wachtwoordbeleid — schakel alleen de modules in die u nodig heeft.
Gebundelde OpenLDAP
Wordt geleverd met een OpenLDAP-backend die vooraf is geladen met FusionDirectory-schema's, zodat de directory direct na implementatie klaar is om te beheren.
Auditspoor
Ingebouwde auditplug-in registreert elke wijziging in de directory met wie, wat en wanneer, ter ondersteuning van compliance-audits en forensisch onderzoek.
Wachtwoordbeleidsbeheer
Configureer de regels voor wachtwoordcomplexiteit, verval en vergrendeling via de gebruikersinterface en pas deze toe op gebruikersgroepen vanaf één scherm.
Waarom zou je FusionDirectory op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.