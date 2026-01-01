Imaginary is een open-source HTTP-microservice geschreven in Go die krachtige beeldbewerkingsoperaties uitvoert, zoals formaat wijzigen, bijsnijden, roteren, watermerken, formaatconversie en slim bijsnijden. Ondersteund door libvips, verwerkt het afbeeldingen vele malen sneller dan ImageMagick of GraphicsMagick, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt.

Zelf Imaginary hosten op uw VPS geeft u een privé, lage-latentie beeldbewerkingsservice voor uw eigen websites, mobiele apps en pipelines, zonder kosten per verzoek en zonder blootstelling van gegevens aan derden. Het is klaar om te integreren via een eenvoudige HTTP API en ondersteunt API-sleutelautorisatie, URL-ondertekening, throttling en CORS voor veilige openbare blootstelling.