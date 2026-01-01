Installeer Imaginary met één-klik installatie.
Snelle, schaalbare HTTP-microservice voor krachtige beeldverwerking, aangedreven door libvips.
Kies een VPS-abonnement voor Imaginary
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Imaginary kunt bouwen
Imaginary is een open-source HTTP-microservice geschreven in Go die krachtige beeldbewerkingsoperaties uitvoert, zoals formaat wijzigen, bijsnijden, roteren, watermerken, formaatconversie en slim bijsnijden. Ondersteund door libvips, verwerkt het afbeeldingen vele malen sneller dan ImageMagick of GraphicsMagick, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt.
Zelf Imaginary hosten op uw VPS geeft u een privé, lage-latentie beeldbewerkingsservice voor uw eigen websites, mobiele apps en pipelines, zonder kosten per verzoek en zonder blootstelling van gegevens aan derden. Het is klaar om te integreren via een eenvoudige HTTP API en ondersteunt API-sleutelautorisatie, URL-ondertekening, throttling en CORS voor veilige openbare blootstelling.
Key features van Imaginary
libvips prestaties
Verwerk JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- en TIFF-afbeeldingen tot 8x sneller dan ImageMagick met een lage geheugenvoetafdruk.
Rijke afbeeldingsbewerkingen
Formaat wijzigen, bijsnijden, slim bijsnijden, roteren, zoomen, watermerk toevoegen, vervagen en formaten converteren via één enkel HTTP-eindpunt per bewerking.
Pijplijntransformaties
Koppel meerdere onafhankelijke beeldtransformaties in één HTTP-verzoek om afgeleiden weer te geven zonder extra roundtrips.
API-sleutel en URL-ondertekening
Bescherm de service met API-sleutelautorisatie en HMAC URL-handtekeningen om misbruik te voorkomen wanneer deze wordt blootgesteld aan openbare clients.
Gelijkloopbeperking
Ingebouwde HTTP-beperking limiteert gelijktijdige verzoeken per seconde om de service responsief te houden onder zwaar verkeer.
Externe URL-bronnen
Haal afbeeldingen op en verwerk ze rechtstreeks vanuit externe HTTP-bronnen of een gekoppelde lokale map met behulp van queryparameters.
Waarom zou je Imaginary op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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