MiroTalk P2P is een zelf-gehost WebRTC-videoconferentieplatform dat media rechtstreeks tussen deelnemers routeert — niet via uw server. Omdat videostreams peer-to-peer reizen, is de latentie minimaal en wordt de bandbreedte van uw VPS alleen gebruikt voor signalering, zelfs wanneer meerdere kamers tegelijkertijd draaien. Deelnemers kunnen deelnemen vanuit elke moderne browser via een deelbare link, zonder account, download of plug-in.

In tegenstelling tot clouddiensten die vergadergegevens loggen en verwerken op hun infrastructuur, houdt zelf-hosting van MiroTalk elk gesprek op hardware die u bezit. Kamers kunnen met een wachtwoord worden beveiligd, hostbeveiliging beperkt het aanmaken van sessies tot geautoriseerde gebruikers, en een REST API stelt u in staat om het aanmaken van vergaderingen te integreren in uw eigen applicaties.