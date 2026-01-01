Installeer MiroTalk met één-klik installatie.
Zelf-gehoste P2P-videoconferenties met onbeperkte kamers, schermdeling en geen app-installatie vereist voor deelnemers.
Kies een VPS-abonnement voor MiroTalk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MiroTalk kunt bouwen
MiroTalk P2P is een zelf-gehost WebRTC-videoconferentieplatform dat media rechtstreeks tussen deelnemers routeert — niet via uw server. Omdat videostreams peer-to-peer reizen, is de latentie minimaal en wordt de bandbreedte van uw VPS alleen gebruikt voor signalering, zelfs wanneer meerdere kamers tegelijkertijd draaien. Deelnemers kunnen deelnemen vanuit elke moderne browser via een deelbare link, zonder account, download of plug-in.
In tegenstelling tot clouddiensten die vergadergegevens loggen en verwerken op hun infrastructuur, houdt zelf-hosting van MiroTalk elk gesprek op hardware die u bezit. Kamers kunnen met een wachtwoord worden beveiligd, hostbeveiliging beperkt het aanmaken van sessies tot geautoriseerde gebruikers, en een REST API stelt u in staat om het aanmaken van vergaderingen te integreren in uw eigen applicaties.
Key features van MiroTalk
Peer-to-peer media
Video- en audiostream rechtstreeks tussen deelnemers – niet via uw server – waardoor de latentie laag blijft en de bandbreedtekosten bijna nul zijn, ongeacht hoeveel kamers tegelijkertijd draaien.
Geen app vereist
Deelnemers kunnen deelnemen vanuit elke moderne browser via een deelbare link, zonder dat accountregistratie, een download of een browserplug-in nodig is.
Scherm delen en opnemen
Deel je scherm of een specifiek toepassingsvenster, en neem sessies lokaal op je apparaat op zonder opnames op de server op te slaan.
Whiteboard en bestandsdeling
Werk in realtime samen op een gedeeld whiteboard en draag bestanden rechtstreeks over tussen deelnemers tijdens een sessie zonder externe opslag.
Hostbeveiliging
Vereis een wachtwoord om nieuwe kamers aan te maken, waardoor het aanmaken van sessies wordt beperkt tot geautoriseerde gebruikers, terwijl deelnemerslinks open en wrijvingsloos blijven.
REST API en inbedding
Maak kamers aan en genereer programmatisch deelnametokens via een gedocumenteerde REST API, en sluit de conferentie-UI in elke website in als een iframe.
Waarom zou je MiroTalk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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