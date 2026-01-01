Tot wel 69% korting voor ZincSearch

Implementeer ZincSearch met één-klik-installatie.

Lichtgewicht open-source zoekmachine, gebouwd in Go, die full-text zoeken biedt met een fractie van het resourcegebruik van Elasticsearch.

Start nu je applicatie
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer ZincSearch met één-klik-installatie.

Kies een VPS-abonnement voor ZincSearch

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ZincSearch kunt bouwen

ZincSearch is een open-source zoekmachine geschreven in Go die dient als een lichtgewicht alternatief voor Elasticsearch, ontworpen voor teams die snelle full-text zoekfunctionaliteit nodig hebben zonder een JVM-gebaseerd cluster te hoeven draaien. Het wordt geleverd als één enkel binair bestand, draait comfortabel op minder dan 1GB RAM, biedt een Elasticsearch-compatibele ingest API en bevat een ingebouwde Vue web-UI voor het indexeren van gegevens en het uitvoeren van zoekopdrachten.

Door ZincSearch zelf te hosten op je eigen VPS houd je loggegevens, documentindexen en zoekanalyses onder controle, terwijl je de kosten en operationele overhead van beheerde Elasticsearch of gehoste zoekplatforms vermijdt — en het schema-loze ontwerp betekent dat je binnen enkele minuten na implementatie kunt beginnen met het indexeren van JSON-documenten.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van ZincSearch

Enkelvoudige binaire voetafdruk

Draait op minder dan 1 GB RAM zonder JVM, geen Lucene-afstemming en geen cluster-bootstrap — ideaal voor kleinere VPS-abonnementen.

Elasticsearch-compatibele API

Drop-in ondersteuning voor de Elasticsearch ingest API laat bestaande log-shippers en clients documenten verzenden zonder codewijzigingen.

Ingebouwde web-UI

Op Vue gebaseerde interface voor het beheren van indexen, uitvoeren van zoekopdrachten en verkennen van documenten wordt standaard meegeleverd.

Schema-loze indexering

Indexeer JSON-documenten direct met automatische velddetectie — geen voorafgaande mappingdefinities vereist.

Ingebouwde authenticatie

Authenticatie op basis van tokens is standaard inbegrepen en ingeschakeld, zonder dat er een aparte beveiligingsplug-in geconfigureerd hoeft te worden.

Aggregaties en facetten

Standaard aggregatiequery's sturen dashboards, loganalyse en gefilterde zoekervaringen aan over miljoenen documenten.

Waarom zou je ZincSearch op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.

Martin K
Martin K

Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

Ontdek meer apps om te implementeren

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Gebruik Visual Studio Code overal in uw browser

Implementeren
1Backend

1Backend

Zelfgehost platform voor het bouwen van AI-apps met microservices en microfrontends

Implementeren
Adminer

Adminer

Volledig functionele databasebeheerinterface die meer dan 11 databasesystemen ondersteunt

Implementeren
Bekijk alle aanvragen

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.