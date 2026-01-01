Implementeer ZincSearch met één-klik-installatie.
Lichtgewicht open-source zoekmachine, gebouwd in Go, die full-text zoeken biedt met een fractie van het resourcegebruik van Elasticsearch.
Kies een VPS-abonnement voor ZincSearch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZincSearch kunt bouwen
ZincSearch is een open-source zoekmachine geschreven in Go die dient als een lichtgewicht alternatief voor Elasticsearch, ontworpen voor teams die snelle full-text zoekfunctionaliteit nodig hebben zonder een JVM-gebaseerd cluster te hoeven draaien. Het wordt geleverd als één enkel binair bestand, draait comfortabel op minder dan 1GB RAM, biedt een Elasticsearch-compatibele ingest API en bevat een ingebouwde Vue web-UI voor het indexeren van gegevens en het uitvoeren van zoekopdrachten.
Door ZincSearch zelf te hosten op je eigen VPS houd je loggegevens, documentindexen en zoekanalyses onder controle, terwijl je de kosten en operationele overhead van beheerde Elasticsearch of gehoste zoekplatforms vermijdt — en het schema-loze ontwerp betekent dat je binnen enkele minuten na implementatie kunt beginnen met het indexeren van JSON-documenten.
Key features van ZincSearch
Enkelvoudige binaire voetafdruk
Draait op minder dan 1 GB RAM zonder JVM, geen Lucene-afstemming en geen cluster-bootstrap — ideaal voor kleinere VPS-abonnementen.
Elasticsearch-compatibele API
Drop-in ondersteuning voor de Elasticsearch ingest API laat bestaande log-shippers en clients documenten verzenden zonder codewijzigingen.
Ingebouwde web-UI
Op Vue gebaseerde interface voor het beheren van indexen, uitvoeren van zoekopdrachten en verkennen van documenten wordt standaard meegeleverd.
Schema-loze indexering
Indexeer JSON-documenten direct met automatische velddetectie — geen voorafgaande mappingdefinities vereist.
Ingebouwde authenticatie
Authenticatie op basis van tokens is standaard inbegrepen en ingeschakeld, zonder dat er een aparte beveiligingsplug-in geconfigureerd hoeft te worden.
Aggregaties en facetten
Standaard aggregatiequery's sturen dashboards, loganalyse en gefilterde zoekervaringen aan over miljoenen documenten.
Waarom zou je ZincSearch op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.