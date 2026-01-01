MetaMCP is een open-source MCP (Model Context Protocol) proxy die meerdere MCP-servers aggregeert tot één enkel, uniform eindpunt. Het stelt u in staat servers te groeperen in namespaces, middleware toe te passen voor snelheidsbeperking en observeerbaarheid, en eindpunten met authenticatie bloot te stellen — allemaal zonder uw bestaande MCP-clients aan te passen.

Het zelf hosten van MetaMCP op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw AI-toolinfrastructuur. Verbind elke MCP-client (Cursor, Claude Desktop, of aangepaste agents) met één beheerde gateway, houd geheimen server-side, en schaal uw tool-ecosysteem zonder elke client opnieuw te configureren wanneer servers veranderen.