Implementeer MetaMCP met één-klik installatie.
Geünificeerde MCP-aggregator en gateway waarmee u al uw MCP-servers kunt beheren, samenstellen en beschikbaar stellen via één enkel eindpunt.
Kies een VPS-abonnement voor MetaMCP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met MetaMCP kunt bouwen
MetaMCP is een open-source MCP (Model Context Protocol) proxy die meerdere MCP-servers aggregeert tot één enkel, uniform eindpunt. Het stelt u in staat servers te groeperen in namespaces, middleware toe te passen voor snelheidsbeperking en observeerbaarheid, en eindpunten met authenticatie bloot te stellen — allemaal zonder uw bestaande MCP-clients aan te passen.
Het zelf hosten van MetaMCP op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw AI-toolinfrastructuur. Verbind elke MCP-client (Cursor, Claude Desktop, of aangepaste agents) met één beheerde gateway, houd geheimen server-side, en schaal uw tool-ecosysteem zonder elke client opnieuw te configureren wanneer servers veranderen.
Key features van MetaMCP
MCP Serveraggregatie
Combineer een willekeurig aantal STDIO- of HTTP MCP-servers tot één enkel uniform eindpunt waarmee uw klanten verbinding kunnen maken.
Naamruimte Werkruimtes
Groepeer MCP-servers in geïsoleerde namespaces en wissel complete toolsets voor een eindpunt met één klik.
API-sleutelauthenticatie
Beveilig eindpunten met Bearer token-authenticatie, zodat alleen geautoriseerde clients en agents toegang hebben tot uw tools.
Ingebouwde MCP Inspector
Inspecteer en debug uw MetaMCP-eindpunten intern met opgeslagen serverconfiguraties om te controleren of alles correct werkt.
Middleware Ondersteuning
Pas pluggable middleware toe voor snelheidsbeperking, observeerbaarheid en beveiliging voor al het geaggregeerde MCP-verkeer.
SSO en OAuth
Ondersteuning voor OpenID Connect-providers maakt enterprise single sign-on mogelijk naast lokaal Better Auth sessiebeheer.
Waarom zou je MetaMCP op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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