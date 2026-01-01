Audiobookshelf is een uitgebreide zelfgehoste mediaserver, specifiek ontworpen voor audioboeken, podcasts en e-boeken. Het biedt een Progressive Web App die toegankelijk is vanuit elke browser, aangevuld met native iOS- en Android-apps die offline luisteren ondersteunen. Het platform streamt alle audioformaten direct, haalt automatisch metadata en cover art op, en zorgt ervoor dat de individuele afspeelvoortgang voor elke gebruiker gesynchroniseerd blijft over alle apparaten.

Zelf hosten geeft je volledige controle over je mediabibliotheek — zonder abonnementskosten, bestandsgroottebeperkingen of vendor lock-in. Met functies zoals automatisch downloaden van podcasts, het genereren van RSS-feeds, hoofdstukbeheer en tools voor het samenvoegen van audiobestanden, is Audiobookshelf een complete vervanging voor commerciële audioboekplatforms, terwijl je luistergewoonten en aangekochte content volledig privé blijven.