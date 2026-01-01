Installeer Audiobookshelf met één-klik installatie.
Zelfgehoste server voor audioboeken en podcasts met ondersteuning voor meerdere gebruikers, offline mobiele apps en automatische metadata-ophaling.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Audiobookshelf kunt bouwen
Audiobookshelf is een uitgebreide zelfgehoste mediaserver, specifiek ontworpen voor audioboeken, podcasts en e-boeken. Het biedt een Progressive Web App die toegankelijk is vanuit elke browser, aangevuld met native iOS- en Android-apps die offline luisteren ondersteunen. Het platform streamt alle audioformaten direct, haalt automatisch metadata en cover art op, en zorgt ervoor dat de individuele afspeelvoortgang voor elke gebruiker gesynchroniseerd blijft over alle apparaten.
Zelf hosten geeft je volledige controle over je mediabibliotheek — zonder abonnementskosten, bestandsgroottebeperkingen of vendor lock-in. Met functies zoals automatisch downloaden van podcasts, het genereren van RSS-feeds, hoofdstukbeheer en tools voor het samenvoegen van audiobestanden, is Audiobookshelf een complete vervanging voor commerciële audioboekplatforms, terwijl je luistergewoonten en aangekochte content volledig privé blijven.
Key features van Audiobookshelf
Voortgangssynchronisatie voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker behoudt een onafhankelijke afspeelvoortgang die synchroniseert tussen browser- en mobiele apparaten, waardoor het ideaal is voor delen met familie of binnen het huishouden.
Offline mobiele apps
Native iOS- en Android-apps laten gebruikers inhoud downloaden om te luisteren zonder internetverbinding, perfect voor woon-werkverkeer en reizen.
Automatisch ophalen van metadata
Omslagafbeeldingen en metadata worden automatisch opgehaald van Audible, Google Books, iTunes en andere bronnen, waardoor uw bibliotheek er verzorgd uitziet zonder handmatige inspanning.
Podcastbeheer
Abonneer op podcasts, download automatisch nieuwe afleveringen en genereer privé RSS-feeds zodat je kunt luisteren in elke podcastspeler die je al gebruikt.
Hoofdstukhulpmiddelen
Bewerk en zoek hoofdstukgegevens op via de Audnexus API, en sluit vervolgens bijgewerkte metadata direct in audiobestanden in voor nauwkeurige hoofdstuknavigatie.
Waarom zou je Audiobookshelf op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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