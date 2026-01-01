Homarr is een strak, open-source dashboard dat is ontworpen om je één interface te bieden voor al je zelf-gehoste applicaties. In plaats van tientallen service-URL's als bladwijzer op te slaan, presenteert Homarr ze als georganiseerde tegels met live statusindicatoren, zoekfunctionaliteit en snelle acties — allemaal vanaf één pagina.

Homarr implementeren op je eigen VPS betekent dat je dashboard privé blijft, direct laadt op het lokale netwerk en direct kan integreren met Docker om draaiende containers automatisch te detecteren en hun status in realtime weer te geven.