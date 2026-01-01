Installeer Homarr met één-klik installatie.
Modern, aanpasbaar serverdashboard om al je zelfgehoste services op één plek te organiseren en te monitoren.
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Wat je met Homarr kunt bouwen
Homarr is een strak, open-source dashboard dat is ontworpen om je één interface te bieden voor al je zelf-gehoste applicaties. In plaats van tientallen service-URL's als bladwijzer op te slaan, presenteert Homarr ze als georganiseerde tegels met live statusindicatoren, zoekfunctionaliteit en snelle acties — allemaal vanaf één pagina.
Homarr implementeren op je eigen VPS betekent dat je dashboard privé blijft, direct laadt op het lokale netwerk en direct kan integreren met Docker om draaiende containers automatisch te detecteren en hun status in realtime weer te geven.
Key features van Homarr
Dienstorganisatie
Groepeer applicaties in aangepaste borden en categorieën, zodat elke service met één klik bereikbaar is.
Docker-integratie
Detecteer automatisch actieve containers en toon hun status, gezondheid en resourcegebruik zonder handmatige configuratie.
Statusbewaking
Ping services met regelmatige tussenpozen en toon live up/down-indicatoren direct op elke tegel.
Aanpasbare lay-out
De slepen-en-neerzetten rastereditor laat je tegels van formaat wijzigen, herschikken en opmaken zodat ze bij je workflow passen.
Zoeken en bladwijzers
Direct zoeken in alle geconfigureerde services en op het web, met sneltoetsen voor gevorderde gebruikers.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak afzonderlijke accounts aan met op rollen gebaseerde machtigingen, zodat elk teamlid alleen ziet wat ze nodig hebben.
Waarom zou je Homarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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