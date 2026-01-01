Installeer nopCommerce met één klik installatie.
Open-source ASP.NET e-commerce platform dat duizenden webshops aandrijft met een volledig uitgerust adminpaneel en meer dan 1.700 marketplace-extensies.
Kies een VPS-abonnement voor nopCommerce
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met nopCommerce kunt bouwen
nopCommerce is 's werelds meest gedownloade op .NET gebaseerde e-commerceplatform, dat door duizenden bedrijven wordt vertrouwd voor het runnen van online winkels van elke omvang. Gebouwd op ASP.NET Core, biedt het een volledig uitgerust adminpaneel voor het beheren van producten, bestellingen, klanten, kortingen en verzending, en ondersteunt het standaard PostgreSQL, MySQL en Microsoft SQL Server.
De open architectuur van het platform ondersteunt duizenden plug-ins en thema's van de nopCommerce-marktplaats, waardoor verkopers hun winkels kunnen uitbreiden zonder de kerncode aan te passen. Zelf-hosting op uw eigen VPS betekent geen transactiekosten, volledige controle over klantgegevens en geen kosten per verkoop, ongeacht het omzetvolume.
Key features van nopCommerce
Volledig beheerderspaneel
Beheer producten, categorieën, bestellingen, klanten, kortingen en verzendregels vanuit één uitgebreid admin dashboard.
Ondersteuning voor meerdere winkels
Beheer meerdere onafhankelijke webwinkels vanuit één enkele nopCommerce-installatie, elk met een eigen catalogus, prijzen en thema.
Marktplaats plug-in ecosysteem
Breid uw winkel uit met betaalgateways, verzendmaatschappijen, ERP-integraties en aangepaste thema's uit 1.700+ marktplaats-extensies.
Internationaal verkopen
Ingebouwde ondersteuning voor meerdere valuta's, meerdere talen en belastingbeheer maakt het eenvoudig om aan klanten in elk land te verkopen.
SEO- en marketingtools
Ingebouwde SEO-functies, herstel van verlaten winkelwagens, loyaliteitspunten en promotionele prijstools genereren verkeer en herhaalaankopen.
Waarom zou je nopCommerce op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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