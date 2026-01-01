nopCommerce is 's werelds meest gedownloade op .NET gebaseerde e-commerceplatform, dat door duizenden bedrijven wordt vertrouwd voor het runnen van online winkels van elke omvang. Gebouwd op ASP.NET Core, biedt het een volledig uitgerust adminpaneel voor het beheren van producten, bestellingen, klanten, kortingen en verzending, en ondersteunt het standaard PostgreSQL, MySQL en Microsoft SQL Server.

De open architectuur van het platform ondersteunt duizenden plug-ins en thema's van de nopCommerce-marktplaats, waardoor verkopers hun winkels kunnen uitbreiden zonder de kerncode aan te passen. Zelf-hosting op uw eigen VPS betekent geen transactiekosten, volledige controle over klantgegevens en geen kosten per verkoop, ongeacht het omzetvolume.