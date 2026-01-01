Implementeer InfluxDB 2 met één klik installatie.
Geïntegreerd tijdreeksplatform dat database, visualisatie, waarschuwingen en gegevensverwerking combineert in één enkele applicatie.
Kies een VPS-abonnement voor InfluxDB 2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InfluxDB 2 kunt bouwen
InfluxDB 2 is een speciaal ontwikkeld tijdreeksplatform dat opname, opslag, bevraging, visualisatie en waarschuwingen in één applicatie combineert. Het is gebouwd op de TSM-opslagengine en maakt gebruik van de Flux-querytaal, en levert een hoge doorvoer bij data-opname en efficiënte compressie naast een moderne webinterface — waardoor de integratie van afzonderlijke tools zoals Grafana of Kapacitor voor basisobservatieworkflows overbodig wordt.
Door InfluxDB 2 zelf te hosten op je eigen VPS, elimineer je de kosten per datapunt en de kosten voor data-uitvoer die vaak voorkomen bij beheerde cloudoplossingen. Je krijgt voorspelbare kosten voor IoT-apparaatvloten, infrastructuurbewaking en financiële datapijplijnen, ongeacht het opnamevolume, met persistente opslag voor jarenlange historische telemetrie.
Key features van InfluxDB 2
Flux Querytaal
Flux is een functionele scripttaal die speciaal is gebouwd voor tijdreeksgegevens, waardoor transformaties, aggregaties en joins van meerdere bronnen in één enkele query mogelijk zijn.
Geïntegreerde webinterface
De ingebouwde interface omvat een visuele querybouwer, dashboardeditor en data-explorer, zodat er geen externe visualisatietool nodig is om aan de slag te gaan.
Ingebouwde Waarschuwingen
Configureer drempel- en deadman-controles rechtstreeks in InfluxDB 2 met meldings-eindpunten voor Slack, PagerDuty, HTTP-webhooks en meer.
Taakengine
Plan Flux-scripts voor downsampling, ETL-transformaties en gegevensaggregatie zonder externe cron-taken of afzonderlijke pijplijnservices.
Toegangscontrole op basis van tokens
Gedetailleerde lees-/schrijftokens die zijn afgestemd op specifieke buckets maken gedetailleerde toegangscontrole mogelijk voor meerdere teams en applicaties die één instantie delen.
Waarom zou je InfluxDB 2 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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