InfluxDB 2 is een speciaal ontwikkeld tijdreeksplatform dat opname, opslag, bevraging, visualisatie en waarschuwingen in één applicatie combineert. Het is gebouwd op de TSM-opslagengine en maakt gebruik van de Flux-querytaal, en levert een hoge doorvoer bij data-opname en efficiënte compressie naast een moderne webinterface — waardoor de integratie van afzonderlijke tools zoals Grafana of Kapacitor voor basisobservatieworkflows overbodig wordt.

Door InfluxDB 2 zelf te hosten op je eigen VPS, elimineer je de kosten per datapunt en de kosten voor data-uitvoer die vaak voorkomen bij beheerde cloudoplossingen. Je krijgt voorspelbare kosten voor IoT-apparaatvloten, infrastructuurbewaking en financiële datapijplijnen, ongeacht het opnamevolume, met persistente opslag voor jarenlange historische telemetrie.