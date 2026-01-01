Tot wel 69% korting voor InfluxDB 2

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Geïntegreerd tijdreeksplatform dat database, visualisatie, waarschuwingen en gegevensverwerking combineert in één enkele applicatie.

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Kies dit plan
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
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200 GB NVMe-schijfruimte
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Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
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AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
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Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
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NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met InfluxDB 2 kunt bouwen

InfluxDB 2 is een speciaal ontwikkeld tijdreeksplatform dat opname, opslag, bevraging, visualisatie en waarschuwingen in één applicatie combineert. Het is gebouwd op de TSM-opslagengine en maakt gebruik van de Flux-querytaal, en levert een hoge doorvoer bij data-opname en efficiënte compressie naast een moderne webinterface — waardoor de integratie van afzonderlijke tools zoals Grafana of Kapacitor voor basisobservatieworkflows overbodig wordt.

Door InfluxDB 2 zelf te hosten op je eigen VPS, elimineer je de kosten per datapunt en de kosten voor data-uitvoer die vaak voorkomen bij beheerde cloudoplossingen. Je krijgt voorspelbare kosten voor IoT-apparaatvloten, infrastructuurbewaking en financiële datapijplijnen, ongeacht het opnamevolume, met persistente opslag voor jarenlange historische telemetrie.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van InfluxDB 2

Flux Querytaal

Flux is een functionele scripttaal die speciaal is gebouwd voor tijdreeksgegevens, waardoor transformaties, aggregaties en joins van meerdere bronnen in één enkele query mogelijk zijn.

Geïntegreerde webinterface

De ingebouwde interface omvat een visuele querybouwer, dashboardeditor en data-explorer, zodat er geen externe visualisatietool nodig is om aan de slag te gaan.

Ingebouwde Waarschuwingen

Configureer drempel- en deadman-controles rechtstreeks in InfluxDB 2 met meldings-eindpunten voor Slack, PagerDuty, HTTP-webhooks en meer.

Taakengine

Plan Flux-scripts voor downsampling, ETL-transformaties en gegevensaggregatie zonder externe cron-taken of afzonderlijke pijplijnservices.

Toegangscontrole op basis van tokens

Gedetailleerde lees-/schrijftokens die zijn afgestemd op specifieke buckets maken gedetailleerde toegangscontrole mogelijk voor meerdere teams en applicaties die één instantie delen.

Waarom zou je InfluxDB 2 op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

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Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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