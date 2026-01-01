Grimoire is een open-source bladwijzerbeheerder, ontworpen als een permanent, doorzoekbaar thuis voor alles wat je van het web opslaat. Het slaat bladwijzers op met automatische metadata-extractie — paginatitel, beschrijving, favicon en schermafbeelding — zodat je verzameling nuttig blijft lang nadat je vergeten bent waarom je iets hebt opgeslagen.

In tegenstelling tot bladwijzermapjes van browsers die synchroniseren met vendor-clouds, houdt het zelf hosten van Grimoire op je VPS je leesgeschiedenis, onderzoekslinks en opgeslagen bronnen volledig privé. Eén enkele container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — gewoon opslaan, taggen en zoeken.