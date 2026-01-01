Installeer Grimoire met één-klik installatie.
Zelf-gehoste bladwijzermanager met tags, full-text zoeken en AI-ondersteunde metadata-extractie.
Kies een VPS-abonnement voor Grimoire
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grimoire kunt bouwen
Grimoire is een open-source bladwijzerbeheerder, ontworpen als een permanent, doorzoekbaar thuis voor alles wat je van het web opslaat. Het slaat bladwijzers op met automatische metadata-extractie — paginatitel, beschrijving, favicon en schermafbeelding — zodat je verzameling nuttig blijft lang nadat je vergeten bent waarom je iets hebt opgeslagen.
In tegenstelling tot bladwijzermapjes van browsers die synchroniseren met vendor-clouds, houdt het zelf hosten van Grimoire op je VPS je leesgeschiedenis, onderzoekslinks en opgeslagen bronnen volledig privé. Eén enkele container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — gewoon opslaan, taggen en zoeken.
Key features van Grimoire
Automatische metadata-extractie
Grimoire haalt automatisch de titel, beschrijving, favicon en schermafbeelding op voor elke bladwijzer, waardoor je bibliotheek georganiseerd blijft zonder handmatige inspanning.
Zoeken in volledige tekst
Zoek in bladwijzertitels, beschrijvingen, tags en notities om direct iets in je verzameling te vinden.
Tags & categorieën
Organiseer bladwijzers met flexibele tags en categorieën, filter vervolgens uw bibliotheek om precies te vinden wat u nodig heeft.
Door AI ondersteunde tagging
Verbind optioneel een AI-provider om automatisch tags en samenvattingen voor te stellen op basis van de paginacontent.
Browser-extensie
Sla bladwijzers rechtstreeks op vanuit Chrome of Firefox met een één-klik extensie zonder de pagina te verlaten die je aan het lezen bent.
Waarom zou je Grimoire op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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