Implementeer Kroki met één-klik installatie.
Uniforme diagram-als-code API die tekstbeschrijvingen omzet in diagrammen met behulp van meer dan 30 ondersteunde bibliotheken.
Kies een VPS-abonnement voor Kroki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kroki kunt bouwen
Kroki is een uniforme HTTP API voor het genereren van diagrammen uit tekstuele beschrijvingen. In plaats van afzonderlijke tools te installeren en te onderhouden voor elk diagramformaat, omvat Kroki meer dan 30 diagrambibliotheken — waaronder PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr en Excalidraw — achter één enkel eindpunt dat SVG-, PNG- of PDF-uitvoer retourneert.
Het zelf hosten van Kroki op uw VPS elimineert elke afhankelijkheid van openbare renderingdiensten, houdt gevoelige architectuurdiagrammen binnen uw netwerk en stelt u in staat om diagramgeneratie te integreren in documentatiepijplijnen, wiki's en CI/CD-workflows zonder snelheidsbeperkingen of gegevens die uw infrastructuur verlaten.
Key features van Kroki
30+ diagrambibliotheken
Render PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN en nog veel meer vanaf één API-eindpunt.
Meerdere uitvoerformaten
Krijg diagrammen terug als SVG, PNG, PDF of Base64 — kies het formaat dat past bij uw documentatietoolchain.
Pijplijnintegratie
Naadloos compatibel met Asciidoctor, Confluence, GitLab en elke tool die de Kroki diagramblok syntaxis ondersteunt.
Geen externe oproepen
Alle rendering gebeurt lokaal op uw VPS — architectuur- en systeemdiagrammen verlaten uw infrastructuur nooit.
Eenvoudige HTTP API
Stuur een POST-verzoek met diagrambron of sluit een GET-URL in — geen SDK of clientbibliotheek vereist.
Waarom zou je Kroki op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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