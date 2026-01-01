Kroki is een uniforme HTTP API voor het genereren van diagrammen uit tekstuele beschrijvingen. In plaats van afzonderlijke tools te installeren en te onderhouden voor elk diagramformaat, omvat Kroki meer dan 30 diagrambibliotheken — waaronder PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr en Excalidraw — achter één enkel eindpunt dat SVG-, PNG- of PDF-uitvoer retourneert.

Het zelf hosten van Kroki op uw VPS elimineert elke afhankelijkheid van openbare renderingdiensten, houdt gevoelige architectuurdiagrammen binnen uw netwerk en stelt u in staat om diagramgeneratie te integreren in documentatiepijplijnen, wiki's en CI/CD-workflows zonder snelheidsbeperkingen of gegevens die uw infrastructuur verlaten.