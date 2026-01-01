Coder is het toonaangevende open-source platform voor zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingen, gebruikt door engineeringorganisaties om hun ontwikkelaarsinfrastructuur te standaardiseren, beveiligen en schalen. Platformteams definiëren werkruimtes als Terraform-sjablonen — waarbij de IDE, afhankelijkheden, resource-allocatie en netwerktoegang worden gespecificeerd — en ontwikkelaars zetten in enkele minuten consistente, direct-codeerbare omgevingen op in plaats van dagen te besteden aan lokale installatie.

Coder zelf hosten op uw VPS betekent dat broncode en inloggegevens uw infrastructuur nooit verlaten, en voldoet aan strenge beveiligings- en compliance-eisen. De Docker socket-integratie stelt Coder in staat om container-gebaseerde werkruimtes direct op de host te provisioneren, waardoor elke ontwikkelaar geïsoleerde omgevingen krijgt die worden ondersteund door uw VPS-rekenkracht, terwijl u de gecentraliseerde controle behoudt over resources, auditlogs en toegangsbeleid.