Coder implementeren met één-klik-installatie.
Open-source platform voor het provisioneren van zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingen op basis van Terraform-sjablonen op uw eigen infrastructuur.
Kies een VPS-abonnement voor Coder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Coder kunt bouwen
Coder is het toonaangevende open-source platform voor zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingen, gebruikt door engineeringorganisaties om hun ontwikkelaarsinfrastructuur te standaardiseren, beveiligen en schalen. Platformteams definiëren werkruimtes als Terraform-sjablonen — waarbij de IDE, afhankelijkheden, resource-allocatie en netwerktoegang worden gespecificeerd — en ontwikkelaars zetten in enkele minuten consistente, direct-codeerbare omgevingen op in plaats van dagen te besteden aan lokale installatie.
Coder zelf hosten op uw VPS betekent dat broncode en inloggegevens uw infrastructuur nooit verlaten, en voldoet aan strenge beveiligings- en compliance-eisen. De Docker socket-integratie stelt Coder in staat om container-gebaseerde werkruimtes direct op de host te provisioneren, waardoor elke ontwikkelaar geïsoleerde omgevingen krijgt die worden ondersteund door uw VPS-rekenkracht, terwijl u de gecentraliseerde controle behoudt over resources, auditlogs en toegangsbeleid.
Key features van Coder
Terraform werkruimtesjablonen
Definieer reproduceerbare ontwikkelomgevingen als code en voorzie elke ontwikkelaar met één klik van consistente werkruimtes.
Elke IDE ondersteund
Ontwikkelaars maken verbinding met behulp van VS Code, JetBrains of browsergebaseerde editors via SSH zonder hun voorkeurswerkstroom te wijzigen.
Automatisch starten en automatisch stoppen
Workspaces starten automatisch bij toegang en stoppen volgens een schema, waardoor inactief resourceverbruik en infrastructuurkosten worden verminderd.
SSO en auditlogboek
Integreer met OIDC, GitHub of enterprise-identiteitsproviders en houd volledige audit trails bij voor beveiliging en compliance.
Resourcequota's
Stel CPU- en geheugenlimieten per gebruiker in om te voorkomen dat onbeheerde werkruimtes alle beschikbare VPS-bronnen verbruiken.
Waarom zou je Coder op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.