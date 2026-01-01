Implementeer EmbyStat met Ã©Ã©n-klik installatie.
Statistieken- en analysedashboard voor Emby- en Jellyfin-mediaservers met gedetailleerde bibliotheekinzichten en kijkrapporten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EmbyStat kunt bouwen
EmbyStat is een speciale analyse- en statistiektoepassing voor Emby- en Jellyfin-mediaservers. Het maakt rechtstreeks verbinding met de API van je mediaserver om gegevens te verzamelen over je bibliotheek, kijkgedrag en serverprestaties, en presenteert de informatie via visuele dashboards en gedetailleerde rapporten.
Door EmbyStat op een VPS te implementeren, zorg je voor continue gegevensverzameling op de achtergrond en altijd toegankelijke analyses, zonder dat dit bronnen verbruikt op je mediaserver zelf. Permanente opslag behoudt historische statistieken voor langetermijntrendanalyse, en geplande verzameling houdt rapporten actueel zonder handmatige tussenkomst.
Key features van EmbyStat
Bibliotheekstatistieken
Gedetailleerde overzichten van je film- en tv-bibliotheek op genre, kwaliteit, taal en beoordeling geven een compleet beeld van je mediacollectie.
Analytics bekijken
Volg de kijkgeschiedenis en kijkpatronen per gebruiker, en onthul welke content wordt bekeken, opnieuw wordt bekeken of onafgemaakt blijft.
Duplicaatdetectie
Identificeert dubbele bestanden in uw bibliotheek om opslagruimte terug te winnen en een schone, goed georganiseerde collectie te behouden.
Serverstatusbewaking
Bewaakt serverprestatiestatistieken en gebruikersactiviteit om knelpunten te helpen identificeren en een soepele streamingervaring te garanderen.
Interactieve grafieken
Visuele dashboards met grafieken en diagrammen maken het gemakkelijk om trends te verkennen en bibliotheekinzichten in Ã©Ã©n oogopslag te delen.
Waarom zou je EmbyStat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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