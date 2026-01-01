EmbyStat is een speciale analyse- en statistiektoepassing voor Emby- en Jellyfin-mediaservers. Het maakt rechtstreeks verbinding met de API van je mediaserver om gegevens te verzamelen over je bibliotheek, kijkgedrag en serverprestaties, en presenteert de informatie via visuele dashboards en gedetailleerde rapporten.

Door EmbyStat op een VPS te implementeren, zorg je voor continue gegevensverzameling op de achtergrond en altijd toegankelijke analyses, zonder dat dit bronnen verbruikt op je mediaserver zelf. Permanente opslag behoudt historische statistieken voor langetermijntrendanalyse, en geplande verzameling houdt rapporten actueel zonder handmatige tussenkomst.