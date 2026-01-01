Implementatie van Gogs met één-klik installatie.
Pijnloze zelf-gehoste Git-service geschreven in Go — lichtgewicht, snel en eenvoudig uit te voeren op elke server.
Kies een VPS-abonnement voor Gogs
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Wat je met Gogs kunt bouwen
Gogs (Go Git Service) is een zelf-gehoste Git-service, gebouwd voor eenvoud en minimaal resourcegebruik. Geschreven in Go, biedt het repositorybeheer, issue-tracking, wiki-ondersteuning en teamorganisatie via een schone webinterface, en draait het efficiënt, zelfs op kleine VPS-instanties.
Door Gogs zelf te hosten, blijft uw broncode op infrastructuur die u bezit, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van externe hostingplatforms. Deze implementatie koppelt Gogs aan PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en omvat SSH-poortforwarding voor standaard Git push- en pull-workflows.
Key features van Gogs
Git-repositoryhosting
Volledig repositorybeheer met branch-navigatie, commitgeschiedenis en merge request-workflows in een eenvoudige webinterface.
Probleemopsporing
Ingebouwde issue tracker met labels, mijlpalen en toewijzing houdt projectwerk georganiseerd naast de code.
SSH en HTTPS Git-toegang
Ontwikkelaars pushen en pullen via SSH of HTTPS met behulp van standaard Git-clients zonder wijzigingen in de workflow.
Minimaal resourcegebruik
Gogs draait op hardware met lage specificaties, waardoor het een praktische Git-hostingkeuze is voor kleine servers en thuislabs.
Webhook-integraties
Webhook-ondersteuning activeert CI/CD-systemen en externe services bij push-gebeurtenissen voor geautomatiseerde build- en implementatiepijplijnen.
Waarom zou je Gogs op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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