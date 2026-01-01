Gogs (Go Git Service) is een zelf-gehoste Git-service, gebouwd voor eenvoud en minimaal resourcegebruik. Geschreven in Go, biedt het repositorybeheer, issue-tracking, wiki-ondersteuning en teamorganisatie via een schone webinterface, en draait het efficiënt, zelfs op kleine VPS-instanties.

Door Gogs zelf te hosten, blijft uw broncode op infrastructuur die u bezit, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van externe hostingplatforms. Deze implementatie koppelt Gogs aan PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en omvat SSH-poortforwarding voor standaard Git push- en pull-workflows.