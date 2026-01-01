ezBookKeeping is een lichtgewicht open-source persoonlijke financiële applicatie, ontworpen voor snelle, wrijvingsloze dagelijkse uitgavenregistratie. Gebouwd als een enkele container met SQLite-opslag, draait het comfortabel op minimale hardware — van een Raspberry Pi tot een kleine VPS — zonder dat een databaseserver nodig is.

In tegenstelling tot zwaardere boekhoudtools met dubbele invoer, richt ezBookKeeping zich op wat de meeste individuen daadwerkelijk nodig hebben: een schone, mobile-first interface om snel transacties te loggen, uitgaven per categorie te visualiseren en persoonlijke budgetten te beheren. Zelf-hosting houdt uw transactiegeschiedenis volledig privé, zonder dat een financiële app van derden ooit uw uitgavengegevens ziet.