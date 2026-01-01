Implementeer ezBookKeeping met één klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste persoonlijke financiële tracker met mobiel-eerst UI, grafieken en bonnetjes scannen.
Kies een VPS-abonnement voor ezBookKeeping
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ezBookKeeping kunt bouwen
ezBookKeeping is een lichtgewicht open-source persoonlijke financiële applicatie, ontworpen voor snelle, wrijvingsloze dagelijkse uitgavenregistratie. Gebouwd als een enkele container met SQLite-opslag, draait het comfortabel op minimale hardware — van een Raspberry Pi tot een kleine VPS — zonder dat een databaseserver nodig is.
In tegenstelling tot zwaardere boekhoudtools met dubbele invoer, richt ezBookKeeping zich op wat de meeste individuen daadwerkelijk nodig hebben: een schone, mobile-first interface om snel transacties te loggen, uitgaven per categorie te visualiseren en persoonlijke budgetten te beheren. Zelf-hosting houdt uw transactiegeschiedenis volledig privé, zonder dat een financiële app van derden ooit uw uitgavengegevens ziet.
Key features van ezBookKeeping
Mobiel-eerst PWA
Installeer ezBookKeeping als een progressieve web-app op elke telefoon voor native-achtige onkostenregistratie zonder een download uit de app store.
Bon OCR-scanning
Scan papieren bonnen om automatisch transactiebedragen en verkopers te extraheren, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd.
Ondersteuning voor meerdere valuta
Houd uitgaven bij in meerdere valuta's met automatische wisselkoersconversie voor reizen en internationale uitgaven.
Grafieken en statistieken
Visualiseer uitgavetrends per categorie, rekening en tijdsperiode met ingebouwde grafieken en samenvattende statistieken.
CSV & Alipay import
Importeer transactiegeschiedenis van CSV-bestanden en belangrijke betaalplatforms, waaronder Alipay en WeChat Pay.
Waarom zou je ezBookKeeping op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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