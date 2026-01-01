Installeer LibrePhotos met één-klik installatie.
Zelf-gehost fotobeheer met automatische gezichtsherkenning, objectdetectie en AI-gestuurde zoekfunctie voor je hele collectie.
Kies een VPS-abonnement voor LibrePhotos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibrePhotos kunt bouwen
LibrePhotos is een zelf-gehost, open-source fotobeheerplatform dat AI-gestuurde organisatie naar uw persoonlijke fotobibliotheek brengt. In tegenstelling tot Google Foto's of iCloud, blijft elke afbeelding op uw eigen server — geen uploadlimieten, geen abonnementskosten en geen toegang van derden tot uw herinneringen. Het verwerkt uw foto's automatisch met gezichtsherkenning, scènedetectie en semantisch zoeken, zodat u elke afbeelding kunt vinden zonder handmatige tagging.
Het zelf hosten van LibrePhotos op een VPS geeft u volledige controle over uw meest persoonlijke gegevens. Alle ML-verwerking draait lokaal — gezichtsclustering, reverse geocoding en objectdetectie vinden plaats op uw server zonder oproepen naar externe AI-diensten. Of u nu migreert van een cloudfotodienst of een privé familiearchief opbouwt, LibrePhotos biedt een gepolijst, feature-compleet alternatief.
Key features van LibrePhotos
Gezichtsherkenning
Groepeert automatisch gezichten in uw hele bibliotheek, zodat u personen één keer kunt taggen en direct elke foto kunt vinden waarin ze voorkomen.
AI-gestuurde fotozoekfunctie
Zoek uw foto's op objecten, scènes en beschrijvingen met behulp van machine learning op het apparaat — geen cloud-API vereist.
Automatische foto-organisatie
Tijdlijn- en albumweergaven met op gebeurtenissen gebaseerde groepering, omgekeerde geocodering en EXIF-metadata-extractie organiseren uw bibliotheek zonder handmatige inspanning.
Multi-gebruikersondersteuning
Deel uw fotoserver met familieleden, elk met hun eigen bibliotheek, gezichtsherkenningsbereik en toegangscontroles.
Raw- en video-ondersteuning
Verwerkt RAW-bestanden, HEIC/HEIF-formaten en video's naast standaard JPEG's, met behoud van volledige beeldkwaliteit en metadata.
Waarom zou je LibrePhotos op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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