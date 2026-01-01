LibrePhotos is een zelf-gehost, open-source fotobeheerplatform dat AI-gestuurde organisatie naar uw persoonlijke fotobibliotheek brengt. In tegenstelling tot Google Foto's of iCloud, blijft elke afbeelding op uw eigen server — geen uploadlimieten, geen abonnementskosten en geen toegang van derden tot uw herinneringen. Het verwerkt uw foto's automatisch met gezichtsherkenning, scènedetectie en semantisch zoeken, zodat u elke afbeelding kunt vinden zonder handmatige tagging.

Het zelf hosten van LibrePhotos op een VPS geeft u volledige controle over uw meest persoonlijke gegevens. Alle ML-verwerking draait lokaal — gezichtsclustering, reverse geocoding en objectdetectie vinden plaats op uw server zonder oproepen naar externe AI-diensten. Of u nu migreert van een cloudfotodienst of een privé familiearchief opbouwt, LibrePhotos biedt een gepolijst, feature-compleet alternatief.