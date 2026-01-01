Installeer Judge0 CE met één-klik installatie.
Open-source code-uitvoerings-API die inzendingen compileert en uitvoert in meer dan 60 programmeertalen binnen een geïsoleerde sandbox.
Kies een VPS-abonnement voor Judge0 CE
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Judge0 CE kunt bouwen
Judge0 CE is een open-source online beoordelingssysteem dat een eenvoudige HTTP JSON API beschikbaar stelt voor het compileren en uitvoeren van broncode in meer dan 60 programmeertalen, waaronder C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust en Ruby. Elke inzending wordt gecompileerd en uitgevoerd binnen een volledig geïsoleerde, resource-beperkte sandbox met behulp van Linux kernel namespaces en cgroups, wat voorkomt dat processen op hol slaan, geheugenuitputting optreedt of dat er ontsnappingen uit het bestandssysteem plaatsvinden.
Door Judge0 zelf te hosten, kunt u platforms voor codebeoordeling, competitieve programmeerbeoordelaars of educatieve tools bouwen zonder afhankelijk te zijn van externe uitvoeringsservices. U bent eigenaar van de API, beheert de snelheidsbeperkingen en bewaart alle inzendingen op uw eigen VPS. De CE-editie is gratis en MIT-gelicentieerd, zonder kosten per uitvoering, ongeacht het volume.
Key features van Judge0 CE
60+ taalondersteuning
Verwerk inzendingen in C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, en tientallen meer — allemaal verwerkt door één enkel uniform API-eindpunt.
Geïsoleerde sandbox-uitvoering
Elke inzending wordt uitgevoerd in een sandbox op kernelniveau met strikte CPU-tijd-, geheugen- en proceslimieten, waardoor interferentie tussen gelijktijdige uitvoeringen wordt voorkomen.
Eenvoudige HTTP JSON API
Maak een inzending met broncode en taal-ID via één enkel POST-verzoek en peil of wacht synchroon op het oordeel, de uitvoer en de runtimestatistieken.
Authenticatie en autorisatie
Bescherm de API met configureerbare authenticatie- en autorisatietokenheaders, zodat alleen vertrouwde clients gecontroleerde toegang krijgen.
Asynchrone workerpool
Een afzonderlijk workerproces leegt de uitvoeringswachtrij van Redis, zodat de API-server responsief blijft onder hoge indieningsbelastingen.
Ingebouwde snelheidsbeperking
Snelheidsbeperking per client kan worden geconfigureerd om te voorkomen dat één beller de uitvoeringspool op een gedeelde implementatie overbelast.
Waarom zou je Judge0 CE op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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