Judge0 CE is een open-source online beoordelingssysteem dat een eenvoudige HTTP JSON API beschikbaar stelt voor het compileren en uitvoeren van broncode in meer dan 60 programmeertalen, waaronder C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust en Ruby. Elke inzending wordt gecompileerd en uitgevoerd binnen een volledig geïsoleerde, resource-beperkte sandbox met behulp van Linux kernel namespaces en cgroups, wat voorkomt dat processen op hol slaan, geheugenuitputting optreedt of dat er ontsnappingen uit het bestandssysteem plaatsvinden.

Door Judge0 zelf te hosten, kunt u platforms voor codebeoordeling, competitieve programmeerbeoordelaars of educatieve tools bouwen zonder afhankelijk te zijn van externe uitvoeringsservices. U bent eigenaar van de API, beheert de snelheidsbeperkingen en bewaart alle inzendingen op uw eigen VPS. De CE-editie is gratis en MIT-gelicentieerd, zonder kosten per uitvoering, ongeacht het volume.