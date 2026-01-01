Installeer Fireshare met één-klik installatie.
Zelf gehost video- en afbeeldingsdeelplatform voor gameclips met unieke deelbare links en toegang met wachtwoordbeveiliging.
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Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Fireshare kunt bouwen
Fireshare is een zelf-gehost mediadeelplatform ontworpen voor het delen van gameclips, video's en afbeeldingen via unieke, per-item deelbare links. Upload je opnames één keer en deel ze individueel met vrienden of publiekelijk — elke clip krijgt zijn eigen URL, met optionele wachtwoordbeveiliging voor items die je semi-privé wilt houden.
In tegenstelling tot cloud-videodiensten draait Fireshare volledig op je eigen VPS zonder uploadlimieten, geen watermerken en geen account vereist voor kijkers. Inhoud wordt georganiseerd per game, is te doorbladeren via een openbare of privéfeed, en is abonneerbaar via RSS — waardoor je publiek een echte thuisbasis krijgt voor je video-inhoud zonder ze naar een platform van derden te sturen.
Key features van Fireshare
Deelbare links per clip
Elke video en afbeelding krijgt een unieke openbare URL die je direct kunt delen — geen verplichte accountaanmaak of platformomleiding voor kijkers.
Delen met wachtwoordbeveiliging
Vergrendel individuele clips of je hele feed met een wachtwoord, zodat je precies kunt bepalen wie je inhoud kan bekijken.
Spelgebaseerde organisatie
Tag en blader door content op gametitel, waarmee je je clips georganiseerd houdt en het voor kijkers gemakkelijk maakt om beelden van een specifieke game te vinden.
Ondersteuning voor RSS-feeds
Fireshare genereert RSS-feeds zodat volgers zich kunnen abonneren en een melding krijgen wanneer je nieuwe clips of afbeeldingen publiceert.
Ingebouwde Videotranscodering
CPU-gebaseerde transcodering verwerkt uploads automatisch naar web-geoptimaliseerde formaten, zodat clips soepel afspelen in elke browser zonder handmatige conversie.
Waarom zou je Fireshare op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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