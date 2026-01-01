Fireshare is een zelf-gehost mediadeelplatform ontworpen voor het delen van gameclips, video's en afbeeldingen via unieke, per-item deelbare links. Upload je opnames één keer en deel ze individueel met vrienden of publiekelijk — elke clip krijgt zijn eigen URL, met optionele wachtwoordbeveiliging voor items die je semi-privé wilt houden.

In tegenstelling tot cloud-videodiensten draait Fireshare volledig op je eigen VPS zonder uploadlimieten, geen watermerken en geen account vereist voor kijkers. Inhoud wordt georganiseerd per game, is te doorbladeren via een openbare of privéfeed, en is abonneerbaar via RSS — waardoor je publiek een echte thuisbasis krijgt voor je video-inhoud zonder ze naar een platform van derden te sturen.